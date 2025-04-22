Минпросвещения разработает законопроект о введении оценки за поведение

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что для введения в школах оценки за поведение ведомство разработает отдельный законопроект. Он отметил, что такая мера оценивания должна быть объективной. Слова господина Кравцова на заседании рабочей группы Совета по правам человека (СПЧ) по образованию приводит «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Оценки за поведение выставлялись в школах Российской Империи и СССР. Их отменили в 1989 году. 20 марта 2024 года глава СПЧ Валерий Фадеев предложил вернуться к прежней системе оценивания. По его словам, дети с неудовлетворительной оценкой за поведение не должны быть допущены к выпускным госэкзаменам. В июне министр просвещения Сергей Кравцов с предложением главы СПЧ согласился, но отметил, что вопрос допуска к экзаменам нужно обсуждать и не принимать «спонтанных решений».

В декабре идею о возврате оценок за поведение одобрил президент Владимир Путин. 19 марта 2025 года Сергей Кравцов допустил, что выставлять такую оценку в пробном режиме могут начать с нового учебного года. Он отмечал, что ведомство «слишком откладывать это решение не будет».

Подробнее — в материале «Ъ» «На уроках становится тише».

Полина Мотызлевская