Суд в Мелеузе рассмотрит уголовное дело курьера мошенников из Самары

Мелеузовский районный суд рассмотрит уголовное дело жителя Самары, обвиняемого в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в июне 2024 года соучастник обвиняемого, представившись врачом и сотрудником полиции, сообщил жительнице Мелеуза, что ее дочь якобы попала в ДТП и убедил передать 120 тыс. руб. за освобождение от ответственности. Деньги у нее забрал фигурант уголовного дела, которому предложили подработку в мессенджере.

Отмечается, что обвиняемый признал вину и возместил ущерб.

Майя Иванова