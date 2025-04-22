Телеведущая Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео»

Телеведущая Марианна Максимовская назначена гендиректором «VK Видео». На этом посту она будет разрабатывать стратегию платформы и заниматься внедрением инновационных форматов контента. С 2018 года госпожа Максимовская занимала должность президента коммуникационно-консалтинговой ГК «Михайлов и партнеры».

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Марианна Максимовская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Опыт и экспертиза Марианны в управлении командами, стратегическом развитии медиаплатформ и продюсировании контента помогут "VK Видео" реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов»,— уточнили в пресс-службе VK.

Марианна Максимовская — журналист и телеведущая. В 1991–2015 годах она работала на нескольких федеральных каналах, в том числе НТВ, ТВ6, ТВС и РЕН ТВ. В 2015-м госпожа Максимовская перешла в ГК «Михайлов и партнеры», оттуда — в VK.