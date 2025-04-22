Компании начнут нанимать виртуальных ИИ-сотрудников в 2026 году

Виртуальные сотрудники, созданные искусственным интеллектом (ИИ), получат полноценную работу в крупных корпорациях уже в 2026 году, сказал топ-менеджер технологической компании Anthropic Джейсон Клинтон. По его словам, у них будут отдельные должности, корпоративные учетные записи и пароли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Джейсон Клинтон считает, что появление виртуальных сотрудников на рабочих местах станет новым этапом в развитии ИИ. При этом он предупредил, что для компаний это станет дополнительным риском в безопасности. «В этом мире существует так много проблем, которые мы еще не решили с точки зрения безопасности, но которые нам необходимо решить»,— сказал господин Клинтон изданию Axios.

Как пояснил топ-менеджер Anthropic, сотрудники на основе ИИ могут выйти из-под контроля и взломать внутренние системы компании. Кроме того, возникнут проблемы в вопросах корпоративного управления. Джейсон Клинтон уточнил, что в компании уже с трудом отслеживают, какой объем информации доступен для разных учетных записей. По его словам, в некоторых случаях это ведет к утечкам корпоративных данных.

О развитии ИИ — в материале «Ъ» «Искусственный интеллект не идет в классы».