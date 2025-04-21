Искусственный интеллект не идет в классы

Почти половина россиян уверена, что использование искусственного интеллекта (ИИ) при обучении в школе ухудшит качество образования — таковы результаты опроса ВЦИОМа. Часть опрошенных видят риски в виде снижения умственной нагрузки и общей деградации учеников. 46% опрошенных не видят проблемы в обращении к ИИ при подготовке домашних заданий. Машинный интеллект — это инструмент, который, с одной стороны, может помочь справиться с боязнью чистого листа, а с другой — привести к запоминанию неверных фактов, говорят эксперты. Запрещать ИИ они считают излишним: вместо этого нужно развивать у школьников критическое мышление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВЦИОМ опубликовал исследование об отношении россиян к ИИ в образовании (основано на телефонном опросе 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет). Почти 46% опрошенных не стали бы разрешать ребенку использовать ИИ в подготовке домашних заданий. Однако столько же россиян допускают такую возможность, причем 16% — по всем предметам, а 30% — только по некоторым. Более того, у 10% респондентов дети уже применяют нейросети в подготовке уроков, у 26% это делают дети родственников и знакомых.

Около четверти опрошенных (24%) полагают, что машинный интеллект может улучшить качество полученных знаний. Еще 14% полагают, что такие технологии никак не повлияют на это, а 16% затруднились с ответом. Но большинство (46%) респондентов придерживаются мнения, что использование ИИ ухудшит качество образования. Среди негативных последствий применения ИИ в образовании респонденты называют снижение умственной нагрузки, деградацию и отсутствие живого общения (см. график).

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В контексте проведенного опроса правильнее говорить не про ИИ в целом, а о большой языковой модели (LLM — large language model), считает замдиректора по качеству образования Московского креативного техникума Антон Захаров. «Когда мы говорим про преимущества и недостатки ИИ, возникает ощущение, что он обладает чуть ли не разумом и способностью ставить задачи, хотя LLM — это просто инструмент, который может быть использован по-разному,— уверен эксперт.— Калькулятор тоже когда-то считали инструментом, который отучит людей думать».

Тем не менее господин Захаров не исключает ситуацию, при которой «ребенок полностью пропускает ту область знания, которую доверил ИИ»: «Уже сейчас ИИ может хорошо отвечать на многие стандартные типы заданий из учебников, и если ученик будет выполнять работы таким образом, он снизит свои шансы чему-то научиться». Более того, ИИ может ошибаться, и безоглядное доверие приведет к запоминанию неверных фактов, указывает Антон Захаров.

Впрочем, эксперт добавляет, что и без искусственного интеллекта есть множество способов списать домашние задания, а ошибаться в фактах и суждениях могут и учителя, поэтому критическое мышление нужно развивать отдельно.

«Критическое отношение к полученной информации становится наиболее ценным современным навыком»,— соглашается завкафедрой информационных технологий школы «Новый взгляд» Сергей Караев. Он полагает, что необходимо установить четкие правила, в каких ситуациях и в каком объеме ИИ может быть использован школьниками.

«Подобные технологии являются отличным помощником в преодолении проблемы чистого листа, но тут же проявляется главный риск, что ребенку захочется полностью поручить ИИ сделать работу за него»,— отмечает господин Караев. Эксперт уверен, что учитель должен сам научиться эффективно использовать инструменты на базе ИИ, чтобы понимать все тонкости и уметь вести конструктивный диалог с учениками по этой теме. «Запрещать использовать ИИ не надо, а вот задать вектор знакомства с ним через демонстрацию интересных инструментов будет правильно»,— заключает он.

Полина Ячменникова