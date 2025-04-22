Воронежская область вошла в топ-10 страны по среднему доначислению налогов

В прошлом году в среднем за одну проверку в Воронежской области доначисляли 77,1 млн руб. налогов, подсчитали аналитики FinExpertiza на основе статистики Федеральной налоговой службы. По этому показателю Воронежская область занимает шестое место в стране — на первом расположился Санкт-Петербург с результатом 139,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Липецкой области сумма среднего доначисления составила 60,1 млн руб., в Курской — 36,4 млн, в Орловской — 28,1 млн, в Тамбовской — 25,2 млн, в Белгородской — 22,4 млн.

Совокупные платежи, назначенные по итогам камеральных и выездных налоговых проверок, в Воронежской области составили 3,3 млрд руб., в Тамбовской — 2,5 млрд, в Белгородской — 2,2 млрд, в Липецкой — 1,9 млрд, в Курской — 1,4 млрд, в Орловской — 955,8 млн руб.

Всего в стране в 2024 году эта сумма равнялась 466,1 млрд руб. — на 8% больше, чем в 2023-м (432,7 мрлд руб.).

В феврале суд обязал структуру тамбовского бизнесмена Александра Жупикова, строительную компанию ООО «Альянсстройсервис», заплатить 1,3 млрд руб. налогов.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь