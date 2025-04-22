В 2025 году в Башкирии нацпроекты профинансируют на 41,5 млрд рублей

Объем финансирования национальных проектов в Башкирии на этот год составляет 41,5 млрд руб., 34,7 млрд руб. из которых — федеральные средства. Как сообщает пресс-служба правительства республики, около 90% суммы приходится на три национальных проекта: «Инфраструктура для жизни» (13,4 млрд руб.), «Молодежь и дети» (16,9 млрд руб.) и «Продолжительная и активная жизнь» (6,5 млрд руб.).

По словам премьер-министра региона Андрея Назарова, в этом году необходимо ввести в эксплуатацию 14 объектов в сфере общего и дошкольного образования, здравоохранения и культуры, еще 49 — капитально отремонтировать, а также благоустроить 164 общественные территории.

Майя Иванова