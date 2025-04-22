Депутата алтайского заксобрания арестовали по делу о хищениях из бюджета

Удовлетворив ходатайство следствия, суд заключил под стражу депутата Алтайского краевого заксобрания Николая Данилина, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание автодорог. Об этом сегодня рассказали в региональном управлении СКР. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) парламентарию грозит до 10 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая Россия | Алтайский край Фото: Единая Россия | Алтайский край

По данным следствия, в 2018-2020 годах ООО «Барнаульское ДСУ № 4», которым руководил депутат, и федеральное учреждение Управление дорогами «Алтай» заключали контракты на оказание услуг по содержанию автодорог. Парламентарий, говорится в деле, разработал схему хищений, для ее реализации он привлек двух своих подчиненных, а также директора и двух сотрудников Управления дорогами «Алтай». Обвиняемые якобы вносили в документацию завышенные данные об объемах выполненных работ, по такой схеме с октября 2020-го по июль 2023 года им удалось похитить более 37,7 млн руб.

В прошлом году криминальную схему выявило УФСБ России по Алтайскому краю. По данным следствия, после возбуждения дела депутат скрылся в Таиланде, пяти его сообщникам предъявили обвинение. «Благодаря следственно-оперативным мероприятиям фигурант дела 21 апреля 2025 года прилетел в Россию, где был задержан»,— рассказали в следственном управлении.

Николай Данилин родился в 1985 году в Барнауле, у него два высших образования: парламентарий окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности «автодороги и аэродромы» и Алтайский госуниверситет по специальности «менеджмент организации». С февраля 2015 года по март 2025 года Николай Данилин являлся директором ООО «Барнаульское ДСУ № 4».

В 2016 году Николай Данилин впервые стал депутатом заксобрания. В 2021 году единоросс был переизбран на второй срок. В региональном парламенте он занимает пост зампреда комитета по строительству, ЖКХ, транспорту и связи.

Илья Николаев