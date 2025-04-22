Суд в Москве заочно приговорил сына основателя «Вымпелкома» к девяти годам

Преображенский суд Москвы заочно приговорил к девяти годам колонии общего режима и штрафу 1 млн руб. сына основателя «Вымпелкома» бизнесмена Бориса Зимина (признан иноагентом). Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила столичная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Зимин (признан в РФ иноагентом) (фото 2015 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Борис Зимин (признан в РФ иноагентом) (фото 2015 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с февраля 2017 по октябрь 2019 года осужденный похитил 100% акций коммерческой организации. Вместе с соучастниками через подконтрольное юридическое лицо он присвоил 17 781 акцию общей стоимостью 367 млн руб. При этом основной акционер потерял контроль над коммерческой организацией, так как акции были единственным активом компании.

Помимо лишения свободы осужденному запретили на два года заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму ущерба. Борис Зимин (признан иноагентом) объявлен в международный розыск.

Расследовать дело начали в сентябре 2021 года. Тогда сообщалось, что бизнесмен вместе с сообщниками похитил 100% акций каршеринговой компании BelkaCar и фирмы «Брайнстон». Фигурантами по делу проходят гендиректор компании Singular CIS гражданин ФРГ Ральф Новак, инвестиционный директор швейцарской Winterberg Group Ильнур Азмуханов и немецкий бизнесмен Фабиан Кройхер. Ральфа Новака и Ильнура Азмуханова приговорили к пяти и четырем годам колонии соответственно в июне 2024 года. Вину фигуранты не признали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Немецкий бизнесмен не дошел до приговора».

Никита Черненко