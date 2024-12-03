ГНС взыскивает 96 млн рублей с уфимского Института нефтехимпереработки

ООО «Газпром нефтехим Салават» просит арбитражный суд Башкирии взыскать с АО «Институт нефтехимпереработки» 95,8 млн руб. убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами. Что стало поводом для иска, неизвестно, по данным Rusprofile, речь идет о спорах по договорам подряда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Исковое заявление оставлено без движения до полной оплаты пошлины или подачи ходатайства об отсрочке. Третьими лицами к разбирательству привлечены ООО «Салаватский по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» и ООО «Газпром линде инжиниринг».

ООО «Газпром нефтехим Салават» зарегистрировано в Салавате в 2016 году в результате преобразования одноименного ОАО, входит в «Газпром». Предприятие производит топливо, битум, мазут, серу, полиэтилен и другие виды нефтехимической продукции. В 2023 году компания получила 30 млрд руб. прибыли при выручке 265 млрд руб., следует из данных Rusprofile.

АО «Институт нефтехимпереработки» действует с 1993 года (до 2018 года — как ГУП), занимается научными исследованиями, а также приборостроением и подготовкой нефтехимической продукции к транспортировке. До 2022 года компания принадлежало Башкирии, затем 95% акций были проданы бизнесмену из Санкт-Петербурга Марку Негодуйко, действовавшего в интересах ООО «Башстройсервис» (зарегистрировано в Москве). В 2023 году убытки ИНХП составили 127 млн руб. при выручке 26 млн руб.

Идэль Гумеров