На «Барсе» жизни нет

Вторым после «Трактора» полуфиналистом play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ стало московское «Динамо». Крайне неудачно начав четвертьфинальную серию против «Ак Барса», оно переломило ее ход, завершив противостояние удивительно уверенной победой в гостях в шестом матче со счетом 6:1. В следующем раунде динамовцы встретятся как раз с «Трактором».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеисты «Динамо» (в бело-голубой форме) в шестом матче четвертьфинальной серии заставили соперников из «Ак Барса» почувствовать себя связанными по рукам и ногам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Хоккеисты «Динамо» (в бело-голубой форме) в шестом матче четвертьфинальной серии заставили соперников из «Ак Барса» почувствовать себя связанными по рукам и ногам

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Эта серия, кажется, должна поднять динамовские котировки на невероятную высоту. У столичного клуба оказалась жутко сложная сетка play-off, но он выбил из него уже второго подряд гранда с шикарным составом и грандиозными амбициями, вслед за СКА разобравшись с тоже представлявшимся скроенным под борьбу за Кубок Гагарина «Ак Барсом».

Причем в четвертьфинальном противостоянии «Динамо» умудрилось пережить такой старт, который вроде бы обещал ему полную катастрофу — из двух домашних поражений. Но вслед за ними динамовцы одержали четыре победы, а в заключительной игре буквально унизили могучего оппонента.

Этом матч некоторое время наводил на мысль о том, что наблюдение за ним станет тем еще испытанием, а насладиться им сможет разве что ветеран-орнитолог, привыкший часами внимательно смотреть на неподвижные камыши, чтобы однажды увидеть, как из них вылетает редкая цапля. Обе команды были осторожны, дули на воду, а к риску относились как к чему-то совершенно преступному. Казалось, что вот так неторопливо, при малейшем признаке опасности стремясь назад, они могут кататься все три периода. В конце концов цена встречи подход, что уж тут говорить, оправдывала.

Но нет, внезапно все обострилось. А равновесие было нарушено, можно сказать, на пустом месте. Ну кто бы подумал, во что выльется этот неторопливый въезд в чужую зону динамовца Джордана Уила? Уил забрался в угол, партнеры поддержать его не рвались, а рядом все время находился хороший казанский защитник Митчелл Миллер. Безнадежная, в общем, для форварда ситуация. А Уил между тем все так же неторопливо развернулся и двинулся к пятачку. В сопровождении Миллера, но сопровождении настолько деликатном, что опекун к форварду отчего-то и приближаться не решался, сохранял социальную дистанцию, как на пике пандемии коронавируса. Уил добрался до ворот и с неудобной руки метнул шайбу в верхний угол.

А потом у «Ак Барса» за выброс шайбы, точно лишнее в таком матче нарушение, удалили Семена Кошелева. В большинстве «Динамо» играло так себе. Но когда Кошелев уже выпрыгнул со скамейки штрафников на лед, Дилан Сикура бросил от синей линии. Могло показаться, что бросил наудачу, просто потому, что иного варианта-то не оставалось. Но перед вратарем Амиром Мифтаховым стоял динамовец Максим Джиошвили. И никто из казанцев почему-то не вспомнил, что таких «столбов» надо выталкивать подальше любым способом. Ведь они закрывают обзор голкиперу, не видит он шайбы.

Так «Ак Барс» снова пропустил, а его тренер Анвар Гатиятулин заменил Мифтахова на Тимура Билялова. Хотя наверняка и сам Гатиятулин понимал, что не во вратаре дело. Но нужна же была его почти уже утонувшей команде встряска, хотя бы такая. «Ак Барс» в себя и правда немного пришел. Но по-настоящему опасный момент впервые создал лишь перед завершением стартового периода, когда динамовские ворота атаковал Александр Барабанов.

Нет, жизнь в нем не забурлила после этого. «Ак Барс» оставался прежним — вялым, скованным динамовцами по рукам и ногам так, что все, ему дозволенное, свелось, по существу, к безобидным попыткам пробить вратаря гостей Владислава Подъяпольского от синей линии. И от дурацких ошибок избавиться он не мог.

Дурацким, например, было удаление Артема Галимова в середине второго периода. Галимов зачем-то дважды двинул клюшкой по рукам оппонента. «Динамо» на сей раз наказало «Ак Барс» за грубость моментально — выигранное вбрасывание, бросок Максима Комтуа, которому помог тезка Джиошвили, снова сыгравший незаметную, но исключительно полезную роль «экранирующего» вратарский обзор элемента.

А вскоре прекрасным соло блеснул Артем Ильенко. Динамовский форвард рванул вперед, укрыл шайбу корпусом от Даниила Журавлева и закатил ее в сетку, заодно бонусом заработав удаление. Это Альберт Яруллин, подняв клюшку, угодил ею по лицу Ильенко. Все в этот вечер у казанцев валилось из рук. Все шло не так.

Последний период был для зрителей чем-то наподобие пытки. Шансов спастись — ноль. От того, что счет удалось размочить, никакой радости. А попытки Анвара Гатиятулина хоть что-то поправить, убирая на скамейку вратаря ради выхода шестого полевого игрока, лишь помогли Максиму Комтуа сделать хет-трик. В полуфинальной серии московское «Динамо» сыграет против «Трактора», который еще быстрее, в пяти встречах, разделался с «Динамо» минским и у которого будет преимущество своей площадки.

Алексей Доспехов