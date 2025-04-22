Гладков: еще 7 тыс. белгородцев получили временные выплаты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 7 тыс. вынужденно переселенных жителей Краснояружского и Ракитянского районов получили единовременные выплаты. Еще 6 тыс. человек ожидают средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Понимаем, что эти деньги крайне важны для каждой семьи. Постараемся сделать все, что в наших силах»,— написал господин Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что сегодня, 22 апреля, правительство должно выделить региону дополнительные средства на эти выплаты.

Введение единовременных выплат в 15 тыс. руб. господин Гладков анонсировал 27 марта. Получить выплату могут жители Краснояружского района, шести населенных пунктов Ракитянского района и села Тишанка Волоконовского района. Жители этих территорий также смогут получать компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. руб. в месяц для обычных семей и 40 тыс. руб. для многодетных. Плату за услуги ЖКХ не будут начислять до стабилизации ситуации, за исключением расчетов по счетчикам.

Краснояружский район подвергается массированным обстрелам с конца марта. 23 марта Вячеслав Гладков сообщал, что из района эвакуировали «почти всех» жителей. Сколько людей эвакуировано и в каких пунктах временного размещения (ПВР) они находятся, власти региона не сообщали. Российский Красный Крест сообщал о выдаче гуманитарной помощи белгородцам в ПВР в Старом Осколе. По данным на сайте администрации Краснояружского района, в начале 2024 года в нем проживало 13,8 тыс. человек.

Полина Мотызлевская