Корпус липецкого дома престарелых построит местная ГК «Солидарность» за 2 млрд

Липецкая группа компаний «Солидарность» Альберта Геворкова и Игоря Скуратова получила контракт на строительство корпуса геронтологического центра на улице Механизаторов в облцентре. ГК обошла четверых участников конкурса, снизив начальную цену подряда с 2,16 млрд до 2,06 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Второе место в конкурсе заняло воронежское ООО «Спецстрой» Сергея Загорули, оценившее свои услуги в 2,13 млрд руб. Компания обжаловала определение подрядчика, настаивая на том, что комиссия неправомерно признала заявку «Солидарности» соответствующей требованиям. Региональное УФАС не нашло подтверждений довода «Спецстроя» и признало жалобу необоснованной.

Корпус геронтологического центра необходимо построить в пять этапов до конца 2028 года. Общая площадь здания составит 18,1 тыс. кв. м, мощность — 240 мест.

В августе 2024 года ГК «Солидарность» выиграла подряд на строительство жилого корпуса для Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов в Липецкой области за 446 млн руб. Согласно порталу госзакупок, стоимость работ выросла до 603,4 млн руб. Их необходимо завершить 15 августа 2026 года. На сегодня контракт исполнен на 42 млн руб., при этом подрядчику выплачено 322,7 млн.

Алина Морозова