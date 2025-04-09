Воронежский «Спецстрой» обжаловал торги на достройку липецкого дома престарелых

УФАС по Липецкой области приостановило определение подрядчика для строительства корпуса геронтологического центра в Липецке за 2,1 млрд руб. Решение было принято в связи с поступлением жалобы воронежского ООО «Спецстрой» Сергея Загорули. Согласно информации на портале госзакупок, ее рассмотрение запланировано на 11 апреля.

По мнению жалобщика, комиссия неправомерно признала заявку местного ООО ГК «Солидарность» соответствующей требованиям. «Спецстрой» потребовал провести внеплановую проверку и обязать заказчика устранить нарушения.

Воронежская компания указала, что была одним из участников конкурса. Согласно материалам закупки, она заняла второе место с ценовым предложением в 2,16 млрд руб. Победителем определили участника, оценившего свои услуги в 2,1 млрд руб. Контракт с ним пока не заключен, в связи с чем его имя не раскрывается — как и остальных четырех участников.

Строительство корпуса геронтологического центра необходимо выполнить в пять этапов, до конца 2028 года. Общая площадь здания составит 18,1 тыс. кв. м.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Спецстрой» было зарегистрировано в Воронеже в декабре 2009 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. У компании два директора: Дмитрий Ковбаса и Сергей Загоруля, который является бенефициаром общества. Господин Загоруля также владеет 50% местного ООО СЗ «Прайм групп», еще 50% у бывшего депутата Воронежской облдумы Петра Михина. 2024 год «Спецстрой» завершил с выручкой в 1,3 млрд руб. и чистой прибылью в 154 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,3 млрд и 50 млн руб. соответственно.

Алина Морозова