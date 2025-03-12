В Липецкой области построят корпус дома престарелых за 2,1 млрд рублей

Областное учреждение «Геронтологический центр Липецкой области» объявило открытый конкурс по поиску подрядчика для строительства своего корпуса за 2,1 млрд руб. Здание будет возведено рядом с геронтологическим центром в Липецке на улице Механизаторов, 21 и рассчитано на 240 койко-мест.

Строительство поделили на пять этапов, его необходимо завершить до конца 2028 года. Финансирование проекта будет осуществляться из средств бюджетного учреждения и федерального бюджета в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Семья».

Общая площадь нового корпуса составит 18,1 тыс. кв. м. Подрядчик должен выполнить общестроительные и архитектурные работы по всем блокам (А, Б, В, Г, Д) и в гараже. Они включают монтаж лифтов и подъемных платформ, прокладку водопровода и канализации, установку систем вентиляции и отопления, включая тепловой пункт. Также необходимо внедрить технологии «умный дом», смонтировать охранную и пожарную сигнализации, видеонаблюдение и электроснабжение в каждом блоке, а также кондиционеры и технологическое оборудование.

Подать заявку на участие в торгах можно до 28 марта, итоги подведут 2 апреля.

На прошлой неделе стало известно, что московское ООО «Проммодульизготовление» Галины Савухиной построит модульный бассейн под Липецком за 313,4 млн руб.

Анна Швечикова