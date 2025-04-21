Водитель KIA на Ленинском проспекте сбил подростка на электросамокате

Около четырех часов дня 20 апреля у дома 90 по Ленинскому проспекту 28-летний водитель KIA Rio сбил 16-летнего подростка, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода на электросамокате, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП несовершеннолетнего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Водителя доставили в отдел, где привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два пенсионера устроили смертельное ДТП на трассе «Сланцы — Втроя» в Ленобласти.

Андрей Маркелов