Россияне дают детям на карманные расходы в среднем до 1320 рублей в неделю

В России большинство родителей дают школьникам в возрасте 7–10 лет на карманные расходы до 500 руб. в неделю, следует из опроса сервиса Superjob. По его данным, 11–14-летние и 15–17-летние школьники получают 500–1000 руб.

Детям младшего школьного возраста 71% родителей дают до 500 руб., 20% — 500–1000 руб., при этом средняя сумма на неделю — 620 руб. В возрастной категории 11–14 лет 38% родителей дают до 500 руб., 39% — 500–1000, 11% — 1000–3000 руб., 4% могут выделить ребенку 3–5 тыс. руб., при этом средняя сумма — 930 руб.

Подростки в возрасте 15–17 лет в основном получают 500–1000 руб. (36%) либо 1000–3000 руб. (24%) или до 500 руб. (23%). По 1–3 тыс. и более 5 тыс. руб. дают 4% и 3% опрошенных соответственно. Средняя сумма — 1320 руб.

Родители в основном дают детям деньги безвозмездно. Лишь от 3% до 6% детей в разных возрастных категориях получают средства на карманные расходы, «зарабатывая» их. С повышением возраста ребенка родители все меньше контролируют его расходы: в группе младших школьников это делают 66%, в группе до 17 лет — 45% родителей.

Опрос проводился с 4 марта по 17 апреля в 531 населенном пункте России. В нем приняли участие родители детей в возрасте от 7 до 17 лет (по 1 тыс. родителей детей каждой возрастной группы). Результаты исследования приводит РБК.