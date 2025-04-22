Хлебопеки попали в оборот

Производители хлебобулочных изделий просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить рынок электронного документооборота между поставщиками и ритейлом на предмет монополизации. Хлебопеки жалуются, что им приходится работать только с «СКБ Контур», тарифы которого им представляются необоснованными и непрозрачными. В «СКБ Контур», в свою очередь, объясняют текущую стоимость своих услуг для дистрибуторов специфическими требованиями ритейлеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Национального союза хлебопечения (НСХ) и Российского союза пекарей (РСП), направленное 16 апреля главе ФАС Максиму Шаскольскому. Авторы обращения просят принять меры антимонопольного регулирования рынка электронного обмена данными (EDI) между производителями хлебобулочной продукции и ритейлерами. В ФАС подтвердили “Ъ” получение обращения и добавили, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.

В качестве первой проблемы отраслевые союзы называют тот факт, что весь EDI-документооборот с торговой сетью оплачивает поставщик. Это, по их мнению, является необъективным распределением бремени взаимодействия сторон договора поставки.

отраслевые союзы называют тот факт, что весь EDI-документооборот с торговой сетью оплачивает поставщик. Это, по их мнению, является необъективным распределением бремени взаимодействия сторон договора поставки. Вторая проблема, указанная в письме,— непрозрачное и неконкурентное ценообразование тарифов EDI-провайдеров, отличающихся между собой в разы. Так, стоимость одного и того же пакета может сильно варьироваться не только у разных провайдеров, но и у одного — в зависимости от хлебозавода или торговой сети, с которой работает поставщик.

«С непонятным ценообразованием на услуги EDI-провайдеров сталкиваются большинство предприятий, входящих в союз»,— отмечает президент РСП Дмитрий Семенов. По оценкам РСП, уровень затрат на услуги операторов EDI для производителей хлебобулочных изделий составляет 0,3–0,4% от их выручки, что оценивается в 2,5 млрд руб. Эти затраты представляются «не только расточительными, но и губительными для отрасли», у которой совокупная прибыль в 2024 году составила 15 млрд руб., говорится в обращении хлебопеков в ФАС.

По данным аналитической компании «Нильсен», в первом квартале 2025 года натуральные продажи скоропортящихся хлебобулочных изделий в российской рознице увеличились всего на 1,7%, в то время как денежные — на 19,8%. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов говорит, что с подобными проблемами сталкиваются не только хлебопеки, но и представители других отраслей.

В своем письме производители хлебопекарной продукции отмечают монополизацию рынка таких услуг одним провайдером — АО «ПФ "СКБ Контур"», у которого после покупки ООО «Электронные коммуникации» в 2024 году не осталось серьезных конкурентов.

В «СКБ Контур» пояснили “Ъ”, что стоимость одного и того же тарифного пакета может отличаться в зависимости от торговой сети и поставщика, даже при одинаковом документообороте, поскольку у ряда ритейлеров есть специфические требования к безопасности и техническим особенностям решения. Это, добавляют в компании, требует поддержки дополнительными ресурсами. По словам гендиректора аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, разделение расходов за EDI между поставщиками и ритейлерами маловероятно из-за существующих технических ограничений в том числе у «СКБ Контур».

Как отмечает исполнительный директор НСХ Рустам Айдиев, союз еще в 2024 году до обращения в ФАС более шести месяцев вел переговоры с ритейлом о разделении в том числе затрат на услуги EDI-провайдеров, но результатов это не дало. В Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров), X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Ленте» и «Магните» “Ъ” не ответили.

В «СКБ Контур» также подчеркивают, что сейчас такие услуги в России предоставляют еще более пяти крупных операторов. У ритейлеров формально есть на выбор несколько EDI-провайдеров, но среди представленных операторов обслуживать крупные хлебозаводы может в основном «СКБ Контур», поясняет Рустам Айдиев. Он признает, что только эта компания сегодня может обеспечить бесперебойную и отлаженную передачу цифровых данных в большом объеме между поставщиками и ритейлерами.

Владимир Комаров