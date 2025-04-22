Ущерб от экономических преступлений на Кубани превысил 1,4 млрд рублей
Ущерб от экономических преступлений в Краснодарском крае в первом квартале 2025 года достиг 1,4 млрд руб., что на 200 млн руб. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили BFM Кубань в пресс-службе регионального МВД.
Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодарскому краю
За январь—март в регионе выявили 1569 таких правонарушений, что на 17% превышает показатели 2024 года. Большую часть экономических преступлений обнаруживают во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.
«Часть уголовных дел возбуждается по результатам проведенных доследственных проверок по заявлениям граждан. Категория заявителей самая широкая: как представители предпринимательского сообщества, столкнувшиеся с коррупционными проявлениями со стороны чиновников, так и граждане, пострадавшие от мошеннических действий»,— отметил руководитель пресс-службы краевого МВД Александр Рунов.