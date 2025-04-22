The Times: Стармер близок к заключению крупной торговой сделки с ЕС

Газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что британские компании смогут подать заявку на новый оборонный фонд Евросоюза в размере 150 млрд евро в рамках перезагрузки отношений премьер-министра Великобритании Кейра Стармера с ЕС после того, как страна пошла на значительные уступки Брюсселю в вопросе прав на рыболовство.

Сообщается, что премьер-министр проведет 19 мая в Лондоне саммит Великобритания, в ходе которого он намерен снизить торговые барьеры с Брюсселем.

Великобритания лоббирует включение в Фонд действий по обеспечению безопасности в Европе (Safe) — совместный фонд, используемый ЕС для закупки боеприпасов, артиллерии, средств ПВО, ракетных установок и беспилотников.

Ранее сообщалось, что британская компания BAE Systems намерена за два года увеличить производство 155-мм боеприпасов в 16 раз и расширить выпуск взрывчатого вещества гексогена с использованием новой технологии.