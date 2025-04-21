The Times: Лондон собирается увеличить выпуск 155-мм снарядов в 16 раз

Британская компания BAE Systems намерена за два года увеличить производство 155-мм боеприпасов в 16 раз и расширить выпуск взрывчатого вещества гексогена с использованием новой технологии. Сейчас страна полагается на импорт этих материалов из Франции и США. Об этом сообщает The Times.

Директор по развитию бизнеса в одном из подразделений BAE Systems Стив Кардью отметил, что Европа испытывает трудности с производством взрывчатки в больших масштабах. Как сообщает The Times, BAE Systems первая в мире начинает внедрять новую технологию децентрализованного получения гексогена, которая не требует строительства заводов. Теперь она намерена производить взрывчатку самостоятельно и продавать технологию по всему миру.

Господин Кардью отметил, что автоматизированное производство, все оборудование для которого можно разместить внутри грузового контейнера, будет способно выпускать до 100 тонн взрывчатки в год.

BAE Systems — единственная компания в Великобритании, производящая 155-мм снаряды. Большая часть таких боеприпасов была передана Украине, что вызвало острый дефицит в самой Великобритании, отметили в The Times.