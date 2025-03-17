Бизнес бродит по Европе

Зарубежные направления на рынке делового туризма зимой показали рост по числу бронирований: более чем на 40% год к году. Позитивный тренд обеспечивают не только страны Азии, но и Западной Европы, куда стали ездить на 40–60% чаще. Это объясняется расширением авиасообщения, открытием филиалов и поиском бизнесом новых технологий. За весь год рынок делового туризма может вырасти на 25–30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Количество деловых поездок по России в зимнем сезоне (декабрь 2024-го — февраль 2025 года) выросло на 29%, за границу — на 44%, подсчитали в «OneTwoTrip для бизнеса». Доля зарубежных направлений в структуре авиабронирований сервиса за счет этого за год выросла с 10% до 11,5%. В Trivio — увеличение продаж на 20% внутри страны и в два раза за рубежом. В «Аэроклубе» говорят, что спрос на российские отели деловых туристов зимой прибавил 8% год к году, на заграничные — 11%.

В «Випсервисе» зафиксировали прирост по зарубежным командировкам на 17%, по российским — на 2%. Доля поездок за границу выросла и составляет 14% от общего объема, говорит управляющий директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галина Полищук. Аналитики сервиса «Островок Командировки» видят 30-процентный рост числа гостиничных бронирований деловых туристов по всем направлениям в целом.

Управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова считает, что росту командировочной активности внутри страны способствует развитие потенциала регионов, за рубежом — укрепление отношений с дружественными странами. Эксперт замечает, что в топ-3 отраслей по числу деловых поездок за рубеж зимой впервые вошли автомобильные и машиностроительные компании, увеличившие активность на 73% год к году. Исполнительный директор Trivio Татьяна Леньшина называет дополнительным фактором расширение полетных программ.

В «Аэроклубе» отмечают, что количество ночей, которые бизнес-туристы зимой провели в Китае, за год выросло на 62%, в Узбекистане — на 59%, в Египте — в два с половиной раза. Для Турции показатель сократился на 19%, ОАЭ — на 41%. Аналитики «OneTwoTrip для бизнеса» минувшей зимой зафиксировали существенный рост спроса деловых туристов на перелеты в Белоруссию, Индию, Сербию и Азербайджан. Директор по маркетингу «Ракеты» Дарья Зубрицкая рассчитывает, что деловых поездок в Китай будет больше: они планируются не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но из регионов. Снижение спроса эксперт отмечает на Армению и Киргизию.

Топ-10 зарубежных стран по бронированию размещения деловыми туристами зимой Выйти из полноэкранного режима Страна Стоимость проданной ночи (тыс. руб.) Изменение стоимости год к году (%) Китай 12,5 2 ОАЭ 35,1 –4 Турция 12,4 10 Таиланд 18 35 Белоруссия 8,5 18 Казахстан 9,1 нет изменений Италия 25,6 11 Узбекситан 11,4 30 Франция 30 43 Грузия 8,2 –1 Открыть в новом окне Источник: «Островок Командировки».

В «Островке Командировках» растущий спрос зафиксировали и на Западную Европу. Число бронирований размещения в Италии выросло на 60% год к году, во Франции — на 53%, в Испании — на 40%. Несмотря на ограничения, направления остаются для бизнеса местом получения знаний и технологий, отмечают в сервисе. Поездки в постсоветские и азиатские страны, по мнению аналитиков, нередко осуществляются для масштабирования и открытия новых филиалов.

Внутри страны в «Островке Командировках» отмечают увеличение спроса на Саратов, Ярославль, Иркутск и Омск. Хотя наиболее востребованными направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург. Сдерживающим фактором для развития делового туризма Юлия Липатова считает ограниченное предложение гостиниц в России и резкий рост цен на размещение. «В высокий сезон доля отказов по корпоративным тарифам достигает в среднем 37%, это сказывается на бюджетах компаний и усложняет планирование командировок»,— говорит она.

Поездки по стране сейчас дорожают быстрее. Средняя стоимость проданного деловым туристам авиабилета экономкласса по России в одну сторону зимой, по данным «Аэроклуба», составила 15,2 тыс. руб., за рубеж — 43,5 тыс. руб. Год к году значения увеличились на 9% и 1% соответственно. Ночь в российских отелях подорожала на 13%, до 6,7 тыс. руб., а в зарубежных — на 6%, до 18,9 тыс. руб. Госпожа Зубрицкая говорит, что средняя стоимость одной командировки год к году увеличилась на 35%, до 39,8 тыс. руб. Размер суточных выплат сотрудникам прибавил 8%, до 5,2 тыс. руб. за поездку.

Юлия Липатова считает, что по итогам всего года объем рынка делового туризма вырастет на 25–30%. Госпожа Леньшина предполагает, что продажи увеличатся на 40–50% за год. На развитие рынка рассчитывают и в «Островке Командировках». Хотя аналитики не исключают, что из-за общего увеличения цен бизнес будет стремиться оптимизироваться расходы. Для командировок могут чаще выбираться экономичные варианты размещения — например, апартаменты или отели без звезд.

Александра Мерцалова