Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина умерла в 94 года

В возрасте 94 лет умерла олимпийская четырехкратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина. На Олимпиаде 1960 года в Риме она в паре с Антониной Серединой завоевала первую в истории СССР золотую медаль в гребле на байдарках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Шубина

Фото: Неизвестный автор / Архив Марии Шубиной Мария Шубина

Фото: Неизвестный автор / Архив Марии Шубиной

Мария Шубина умерла 20 апреля, сообщила пресс-служба Федерации каноэ России. «Помимо спорта она защитила кандидатскую диссертацию, работала в медицине и преподавателем, вырастила двух сыновей»,— говорится в сообщении.

Спортивную карьеру Мария Шубина начала в 20 лет. Она четыре раза побеждала на чемпионатах мира, столько же — на чемпионатах Европы. Также получила десять титулов чемпионки СССР.