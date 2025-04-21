Первый контейнерный поезд прибыл в Крым по сети «Железные дороги Новороссии»

В Крым прибыл первый контейнерный поезд, который проехал на полуостров по сети ФГУП «Железные дороги Новороссии». Состав проследовал со Свердловской железной дороги и за пять дней прошел 3 тыс. км.

«Новый вид перевозки грузов в контейнерах запущен на регулярной основе. Это, безусловно, новый виток в развитии как для Крымской железной дороги, так и в целом для экономики региона»,— приводит слова гендиректора Крымской железной дороги Михаила Гончарова пресс-служба Росжелдора.

В сообщении ведомства указано, что подготовка к запуску контейнерных перевозок через территорию ДНР, Запорожской и Херсонской областей началась в феврале. Первый поезд направился в порт Севастополя, где контейнеры погрузят на морские суда.