«Роскосмос» сменил гендиректора центра по производству ракет-носителей «Протон»

Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» утвердил отставку Алексея Варочко с поста генерального директора московского Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. М. В. Хруничева, одного из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности.

Его место займет Денис Денискин, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора ГКНПЦ им. М. В. Хруничева по производству и научно-исследовательской работе.

Новому главе центра 41 год, он окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации» и имеет звание кандидата технических наук. Его имя числится в Федеральном кадровом резерве руководящего состава оборонно-промышленного комплекса. До работы в центре Хруничева господин Денискин возглавлял филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры — НИИ прикладной механики им. В. И. Кузнецова.

Предыдущая серия кадровых перестановок на ключевых предприятиях космической отрасли состоялась в конце февраля текущего года. Тогда на руководящие посты были назначены Павел Полещенков (генеральный директор АО «НПО "Техномаш"») и Наталья Локтева (временно исполняет обязанности гендиректора АО «Главкосмос»).

Дмитрий Сотак