С открытием в апреле навигационного периода защита прав пассажиров находится под особым контролем Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП). О приоритетных направлениях работы, контроле безопасности судоходства и реагировании на нарушения рассказал «Ъ-СПб» Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

— Какие были самые громкие инциденты по нашему региону за прошедший год?

— В сфере железнодорожного транспорта, к сожалению, случаются трагические происшествия. Так, 18 декабря на станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом Мурманск — Санкт-Петербург. В результате погибли два человека. Машинисту и помощнику машиниста грузового поезда предъявлено обвинение. В день происшествия на месте работали сотрудники Кандалакшской транспортной прокуратуры, а в Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале была организована мобильная приемная СЗТП для оказания правовой помощи пассажирам и их родственникам. Их встречали сотрудники Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры. Хочу подчеркнуть, что это уголовное дело, как и все другие, находится на моем личном контроле. Наша задача — не только установить причины каждого происшествия, но и обеспечить поддержку пострадавшим и их семьям, а также предотвратить подобные инциденты в будущем.

— Мы знаем о случаях поджогов железнодорожной инфраструктуры. Какие меры принимаются в отношении лиц, совершивших такие преступления?

— По каждому такому факту возбуждаются уголовные дела, расследование которых находится на контроле прокуратуры. В суде государственные обвинители занимают принципиальную позицию и добиваются назначения справедливого наказания. Отмечу, что борьба с терроризмом — одно из ключевых направлений работы прокуратуры, особенно в современных реалиях, когда угрозы становятся все более сложными и разнообразными. Важнейшая часть этой работы — открытая информированность. Мы доводим до общественности информацию о реальных уголовных делах и вынесенных приговорах, чтобы граждане понимали серьезность последствий за подобные преступления и осознавали неотвратимость наказания. Постоянно публикуем данные о судебных решениях, что создает мощный профилактический эффект.

Полномочия СЗТП распространяются на 16 субъектов в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах (Санкт-Петербург, республики Карелия и Коми, ЯНАО и НАО, Архангельская, Вологодская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Костромская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская и Ярославская области), а с 1 июля 2022 года к поднадзорном территориям добавлена антарктическая станция Новолазаревская. Владимир Владимиров возглавляет СЗТП с июля 2019 года. Указом Президента РФ от 15 июня 2022 года за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю и добросовестную работу ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». В 2025 году объявлена благодарность Президента РФ. Кроме того, он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия «За верность закону» I степени, медалями Ягужинского, «290 лет прокуратуре России» и «300 лет прокуратуре России», является Почетным работником прокуратуры РФ.

В феврале 2025 года я лично принимал участие в рассмотрении уголовного дела о террористическом акте на Октябрьской железной дороге. Суд признал виновным жителя Санкт-Петербурга, который в апреле 2024 года по полученным через интернет инструкциям поджег батарейный шкаф на станции Пустынька в Ленинградской области. Это преступление могло привести к тяжелым последствиям. По итогам судебного разбирательства с учетом нашей позиции виновный приговорен к 12 годам лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в ИК строгого режима. Этот приговор — показатель нашей последовательной работы: мы добиваемся неотвратимости наказания и будем продолжать жестко реагировать на любые попытки дестабилизировать обстановку на транспорте.

— А какая текущая ситуация с водным транспортом в Петербурге?

— В последние годы мы наблюдаем значительный рост числа судов различного типа в акватории города. Конечно, это создает новые возможности для развития туризма и отдыха, но тут есть и определенные вызовы в плане обеспечения безопасности.

— Какие основные проблемы существуют в этой сфере?

— К сожалению, не все перевозчики соблюдают правила безопасности. Происходят столкновения судов между собой и с объектами инфраструктуры, случаются хулиганские действия. Также в поле зрения прокуратуры гидроциклы и маломерные суда, используемые в личных целях. Мы проводим регулярные проверки и реагируем на каждое нарушение, занимаем принципиальную позицию в суде при избрании меры пресечения и постановлении приговора. Например, в феврале Санкт-Петербургский транспортный прокурор направил в суд дело в отношении жителя Москвы, который обвиняется в действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. В последние дни лета мужчина нарушил установленный запрет на движение по рекам и каналам Петербурга, двигался с высокой скоростью и обливал водой других участников движения. Требования граждан прекратить так себя вести он игнорировал.

— Если я правильно понял, то в марте в Петербурге вступили новые правила судоходства?

— Да, все верно. Новые правила запрещают движение маломерных судов некоммерческого использования, включая нерегистрируемые, и гидроциклов с 23:00 до 5:00, и полный запрет на движение шлюпок и плавучих средств на ключевых участках Невы и других водных объектах города — реках и каналах регионального значения.

— Про какие именно водные артерии идет речь?

— Канал Грибоедова, реки Мойка и Фонтанка, Крюков канал, Зимняя канавка и Кронверкский пролив.

— Сейчас идет подготовка к внедрению этих новых правил?

— К работе в новых условиях готовятся как добросовестные перевозчики, так и контролирующие органы. Транспортная полиция, инспекторы Ространснадзора и ГИМС проводят необходимую подготовку для обеспечения соблюдения новых требований.

— Каковы ваши ожидания от их внедрения?

— Мы рассчитываем, что эти меры существенно улучшат состояние законности при эксплуатации водного транспорта и будут способствовать легализации перевозок. Это должно повысить безопасность судоходства в Петербурге.

— Какие результаты уже достигнуты в прошедшую навигацию по Петербургу?

— Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверила основных перевозчиков с выходом на суда. Выявлено 410 нарушений, внесено 89 представлений. По постановлениям прокурора 24 лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафов, 65 человек получили дисциплинарные взыскания. Кроме того, по требованию прокуратуры в судоходных компаниях проведено дополнительное обучение командного состава. С целью недопущения нарушений в дополнение к предрейсовому введена процедура послерейсового медицинского осмотра. Восемь маломерных судов мерами прокуратуры поставлены на штрафстоянку, 15 незаконно размещенных плавучих объектов удалены из акватории Невы.

— Какие особенности в работе по вашей линии есть именно в Петербурге и Ленобласти?

— Главная особенность в этом плане — уникальное расположение региона. По числу судоходных водных объектов, интенсивности их использования для перевозки пассажиров и грузов аналогичных регионов в России нет. Это накладывает отпечаток на нашу работу в навигационный период. Надзорные мероприятия проводятся совместно с транспортной полицией, ГИМСом, Ространснадзором, в том числе в круглосуточном режиме в летнее время. Но и зимой работы достаточно, поскольку активно развивается морской порт в Усть-Луге Ленинградской области.

— Как изменилась ситуация с аварийностью на водных объектах всех поднадзорных регионов?

— Динамика положительная: количество аварий с маломерными судами снизилось с 80 до 68 случаев.

— Какие нарушения выявлялись чаще всего?

— В первую очередь, это перевозки без необходимой лицензии и не отвечающие требованиям безопасности. 18 судов были отстранены от эксплуатации, 12 судоводителей и членов экипажей — от работы из-за отсутствия прав и квалификационных документов. Благодаря нашим мерам 36 баз-стоянок для маломерных судов и 40 гидротехнических сооружений приведены в нормативное состояние, 23 незаконно размещенных плавучих объекта удалены. Параллельно ведется работа по исключению 27 плавучих сооружений из реестра маломерных судов и решению вопросов, связанных с их эксплуатацией. Особое внимание уделяется очистке водных путей от затонувших судов и их остатков.

Что касается нарушений при пассажирских перевозках, здесь мы наблюдаем положительную динамику.

Количество выданных лицензий на пассажирские перевозки выросло на 82% — с 96 до 175. Это свидетельствует о том, что все больше предпринимателей и компаний выходят в правовое поле, что в конечном итоге повышает безопасность и качество перевозок для наших граждан.

Такая комплексная работа позволяет нам постепенно навести порядок в сфере использования водных объектов и обеспечить безопасность всех участников водного транспорта.

В Карелии, где расположены живописные Ладожское и Онежское озера, также выявлены серьезные нарушения. В октябре на водных объектах Сортавалы, Лахденпохьи, острова Валаам и Ладожских шхер выявлены факты незаконных пассажирских перевозок, ненадлежащей эксплуатации баз-стоянок маломерных судов и использования водных объектов без необходимых договоров. Сразу же после проверки я лично выезжал в Карелию, проводил координационное совещание с участием представителей властей республики, где вопросы безопасности на воде были поставлены на первое место. По итогам разработаны конкретные меры по пресечению правонарушений при пассажирских перевозках на маломерных судах. Комплексный подход к решению проблем дает реальные результаты в обеспечении безопасности на водных объектах.

— Какие основные проблемы выявлены в сфере воздушного транспорта?

— Нарушения касались содержания аэродромной инфраструктуры, исправности техники, соблюдения прав пассажиров. После вмешательства транспортных прокуроров выполнен ремонт искусственных покрытий взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок на восьми аэродромах: Васьково, Иваново, Мурманск, Пулково, Нарьян-Мар, Псков, Усинск, Ухта. Для аэропортов Мурманск, Пулково, Псков дополнительно приобретена наземная техника.

— В последнее время мы часто слышим о поддержке бизнеса со стороны государства. Как в этой системе работает транспортная прокуратура?

— Мы уделяем особое внимание пресечению избыточного административного давления на бизнес. В прошлом году выявлено 307 нарушений прав предпринимателей. Внесено 77 представлений, принесено 53 протеста. К дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц, трое — к административной.

— Как транспортная прокуратура помогает предпринимателям в условиях моратория на проверки?

— Мы действуем превентивно, исходя из установок, озвученных Генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым. Он неоднократно подчеркивал, что снижение числа проверок приносит существенную пользу экономике. В этой связи наша задача — минимизировать административную нагрузку на бизнес, сохранив при этом контроль за соблюдением законодательства.

Из 135 запланированных проверок — все были отклонены. Это результаты работы по согласованию мероприятий контроля и активного надзорного участия прокуратуры.

Наша цель — не создавать дополнительные барьеры, а помогать предпринимателям преодолевать уже существующие сложности. Такой подход способствует реальной защите их прав и укреплению доверия к системе. Благодаря прокурорскому вмешательству в 2024 году погашена задолженность государственных и муниципальных заказчиков перед субъектами предпринимательской деятельности на сумму 101 млн рублей. Например, Санкт-Петербургский транспортный прокурор выявил, что у Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению (структурное подразделение филиала ОАО «РЖД») имеется задолженность в размере 95 млн рублей перед 43 организациями за услуги на поставку электрической и тепловой энергии. В результате мер реагирования прокуратуры вся сумма была погашена в полном объеме.

Санкт-Петербургская таможня необоснованно взыскала с ООО «Стиль» более 23,5 млн рублей таможенных платежей. После нашего вмешательства взаимодействие между таможенными органами было налажено, а задолженность предпринимателя погашена.

Еще пример. Мы выявили факты неприменения Северо-Западной электронной таможней льгот в период отмены ставок ввозных пошлин при перемещении более 20 тонн биологически активных добавок на территорию России. Санкт-Петербургский транспортный прокурор принял меры и уже в текущем году участникам внешнеэкономической деятельности возвращены излишне уплаченные таможенные платежи на сумму свыше 7,7 млн рублей.

— То есть надзор надзором, но законопослушный бизнес к вам обращается за защитой?

— Именно так. Мы не просто выявляем нарушения, но и способствуем созданию условий, при которых предприниматели могут работать в стабильной правовой среде. Таможенное регулирование, устранение административных барьеров, борьба с коррупцией — все это в конечном итоге служит одной цели: обеспечению справедливости и законности в сфере бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

— Поскольку речь зашла о таможне, какие основные направления работы прокуратуры в сфере таможенного надзора?

— Основная задача — защита прав участников внешнеэкономической деятельности. Обеспечение законности при перемещении товаров через таможенную границу, недопущение необоснованных ограничений со стороны контрольных органов. Прокуратура использует превентивные инструменты: анализирует правоприменительную практику, выявляет потенциальные риски и принимает меры, направленные на недопущение нарушений на ранней стадии. Мы постоянно взаимодействуем с бизнес-сообществом, регулярно проводим рабочие встречи и два раза в год организуем заседания Общественного совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

— Какие наиболее частые нарушения допускают таможенные органы?

— В основном они связаны с производством по делам об административных правонарушениях, взысканием и возвратом таможенных платежей, применением форм таможенного контроля и оформлением товаров. В 2024 году нами выявлено свыше 700 нарушений, внесено 106 представлений, принесено 32 протеста, в суд направлено 63 иска, возбуждено 52 дела об административных правонарушениях, по материалам наших проверок возбуждены и расследуются 10 уголовных дел. Например, после вмешательства прокуратуры отменено неправомерное требование о взыскании с предпринимателя задолженности в размере 24 млн рублей. Также возвращено более 8 млн рублей излишне уплаченных таможенных пошлин. Повторюсь, мы не только пресекаем незаконные действия, но и занимаемся восстановлением справедливости.

— Какова ситуация с незаконным оборотом древесины?

— Вопрос незаконного оборота древесины остается на особом контроле прокуратуры. Сегодня вывоз лесоматериалов возможен только через строго определенные пункты пропуска, а каждая партия древесины сопровождается электронными сопроводительными документами. Это существенно снизило риски нелегального экспорта.

— Много ли нарушений было выявлено, и каких именно?

— В прошлом году мы выявили ряд нарушений в сфере оборота и транспортировки древесины. К административной ответственности привлечено 21 лицо, общая сумма штрафов составила 787 тыс. рублей. Кроме того, возбуждено пять уголовных дел о незаконном перемещении древесины. Эти результаты подтверждают необходимость продолжения жесткого надзора в данной сфере.

— Можете назвать конкретный пример?

— Один из этих примеров касается ввоза комплектов деревянных домов под видом пиломатериалов в Ленинградскую область из Финляндии. Коммерческая организация занимается строительством деревянных домов. Мы выявили два факта недостоверного декларирования товаров при перемещении на территорию России, что существенно повлияло на снижение таможенных пошлин, подлежащих уплате. Сумма ущерба государству составила более 7 млн рублей. В результате по материалам Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры возбуждены два уголовных дела в отношении гендиректора фирмы по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.

— А обычные граждане тоже ведь к вам обращаются за помощью? Их что чаще всего беспокоит?

— Действительно, к нам ежедневно обращаются люди с конкретными проблемами. Чаще всего жалобы касаются безопасности на транспорте — водном, воздушном и железнодорожном, защиты прав пассажиров, трудовых споров, а также вопросов, связанных с таможенным законодательством. В 2024 году в Северо-Западную транспортную прокуратуру поступило 7410 обращений, из них удовлетворено каждое пятое — 1250. Кроме того, личные приемы граждан остаются важным инструментом защиты их прав. В прошлом году на прием к прокурорам обратились 1820 человек. Я лично принял 149 граждан, мои заместители — 222.

Особое внимание уделяем обращениям от социально уязвимых категорий: инвалидов, несовершеннолетних, малоимущих, а также работников поднадзорных предприятий и предпринимателей.

При этом мы руководствуемся принципом, сформулированным генеральным прокурором Игорем Красновым: «Наша работа должна быть подчинена не формированию отчетов, а защите прав граждан, оказанию реальной помощи людям».

— Например?

— Восстановление на работе участника СВО. Мужчина работал начальником эксплуатационного участка пути № 3 Зеленогорской дистанции пути — Октябрьской дирекции инфраструктуры (филиал ОАО «РЖД»). Осенью 2023 года он заключил контракт на прохождение военной службы, однако работодатель не приостановил действие трудового договора, а уволил военнослужащего за прогул с объявлением выговора. Мы обратились в суд, и в результате разбирательства работодатель признал нарушения, после чего было заключено мировое соглашение, а военнослужащего восстановили на работе.

Еще пример. На пассажирской платформе остановочного пункта 4 км направления Мга — Невдубстрой Ленинградской области в вечернее время произошло аварийное отключение освещения, из-за чего пассажир оступился и упал на рельсы, получив травмы. Волховстроевская транспортная прокуратура в судебном порядке добилась компенсации морального вреда в размере 450 тыс. рублей в пользу пострадавшего. Также можно привести случай с невыплатой премий бывшим сотрудникам одной из организаций, обслуживающих железнодорожные пути. После вмешательства Ленинград-Финляндского транспортного прокурора им выплатили более 670 тыс. рублей, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

— Какова роль транспортной прокуратуры в противодействии незаконному обороту наркотиков?

— В последнее время отмечаются случаи попыток использования транспортной инфраструктуры для перемещения запрещенных веществ. Преступники пытаются использовать различные способы для перевозки наркотиков, включая не только цифровые технологии, но и логистические каналы, а также таможенную границу. Это создает дополнительные вызовы для правоохранительных органов и требует от нас своевременной и скоординированной работы на всех этапах: от обнаружения нарушений до их пресечения и дальнейшего расследования. В прошедшем году выявлено 1561 преступление в этой сфере, их раскрываемость возросла до 54,2%.

— Насколько жестко прокуратура подходит к рассмотрению таких уголовных дел в суде?

— Как и во всех других случаях, государственные обвинители занимают принципиальную позицию. Мы детально изучаем каждое уголовное дело, представляем доказательства в суде, добиваясь назначения справедливого наказания. Например, в августе 2024 года с учетом позиции гособвинителя Псковский областной суд приговорил жителя Московской области к 12 годам лишения свободы за контрабанду и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Злоумышленник пытался незаконно переместить через таможенную границу более 49 кг гашиша и 826 г каннабиса, спрятав наркотики в бензобаке автомобиля, однако был задержан при прохождении таможенного контроля. В ходе надзора за расследованием этого дела прокуратура выявила существенные нарушения, препятствующие его направлению в суд. Дело было возвращено для дополнительного расследования, после чего под контролем прокуратуры все ошибки устранены, что повлияло на вынесение обвинительного приговора.

В ноябре 2024 года вынесен приговор двум иностранным гражданам, которые пытались ввезти на территорию России более 186 кг гашиша. Они спрятали наркотики в кузове легкового автомобиля и были задержаны на многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка. С учетом принципиальной позиции гособвинителя суд приговорил одного из них к 16,5 годам, второго — к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

— Какие новые дела поступили в суд в 2025 году?

— В феврале 2025 года Санкт-Петербургская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде и хранении сильнодействующих веществ в крупном размере. На скамье подсудимых — трое жителей Петербурга: комплектовщик фирмы, студент морского технического университета и администратор магазина. Они, по версии следствия, действовали в составе ОПГ, получали международные посылки с прегабалином — запрещенным к свободному обороту веществом. Всего из незаконного оборота изъято более 53 кг прегабалина. Уголовное дело уже направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга.

— Какие ключевые задачи стоят перед Северо-Западной транспортной прокуратурой на ближайшее время?

— Задачи транспортной прокуратуры многогранны. Наша работа всегда ориентирована на обеспечение законности, защищенность граждан и стабилизацию правопорядка в транспортной сфере. Независимо от того, идет ли речь о борьбе с преступностью, защите прав граждан, поддержке предпринимателей или обеспечении безопасности на транспорте, наша роль заключается в том, чтобы действовать эффективно и в интересах общества.

Беседовал Андрей Кучеров