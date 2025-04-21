Ущерб «ВИМ-авиа» погасят землей

Мещанский суд столицы заочно приговорил к восьми годам колонии бывшего вице-президента авиакомпании «ВИМ-Авиа» Алевтину Калашникову, находящуюся в международном розыске за целый ряд преступлений. Возместить нанесенный ею ущерб планируется за счет земельных участков, арестованных в Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заочный процесс над бывшим вице-президентом и финансовым директором авиакомпании «ВИМ-Авиа» Алевтиной Калашниковой длился в Мещанском суде Москвы почти два года. Женщина обвинялась в злоупотреблении полномочиями, переводе валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов и незаконном получении кредита (ч. 2. ст. 201, ч. 3 ст. 193.1 и ч. 1 ст. 176 УК РФ). В итоге судья Анна Майорова признала подсудимую виновной по всем пунктам, назначив ей восемь лет колонии общего режима.

Как установил суд, преступление 51-летняя Алевтина Калашникова совершила в сговоре с другими фигурантами расследования — находящимися в розыске бывшими совладельцами «ВИМ-Авиа» супругами Рашидом и Светланой Мурсекаевыми, проживающими в Великобритании, а также экс- гендиректором «ВИМ-Авиа» Александром Кочневым и бывшим главным бухгалтером Екатериной Пантелеевой. Последних двоих в июне 2021 года все тот же Мещанский суд приговорил к трем годам и восьми месяцам и трем с половиной годам соответственно. А поскольку эти сроки подсудимые успели отбыть под арестом в СИЗО, то их освободили в зале суда.

Сама Алевтина Калашникова улетела в Турцию буквально за несколько часов до обыска у нее.

Впоследствии она, как и Рашид и Светлана Мурсекаевы, перебралась в Великобританию. В декабре 2017 года ее объявили в международный розыск. На запрос Генпрокуратуры об экстрадиции Алевтины Калашниковой Вестминстерский магистратский суд Лондона ответил отказом.

Само же уголовное дело о махинациях в «ВИМ-Авиа» в Следственном комитете РФ (СКР) возбудили еще 25 сентября 2017 года. Основанием для доследственной проверки стали сначала многочисленные задержки международных и внутренних рейсов авиакомпании, вслед за которыми последовало объявление о прекращении полетов из-за финансовых проблем. В конце октября 2017 года, когда убытки компании превысили 2,5 млрд руб., Росавиация приостановила работу авиаперевозчика, а еще через год компанию признали банкротом.

По данным следствия, с помощью Александра Кочнева и Екатерины Пантелеевой хозяева «ВИМ-Авиа» постепенно превратили ее в финансовую пирамиду. Так, в 2015–2017 годах они фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, которые выводились из «ВИМ-Авиа» под фиктивные контракты на счета зарубежных компаний. В частности, так в 2016 году ими было похищено около 1,6 млрд руб., которые авиакомпания получила в Абсолют-банке на приобретение авиадвигателей. Кредит так и не был возвращен, но при этом более $9 млн по фиктивным договорам купли-продажи авиационной техники, которые составляла Алевтина Калашникова, оказались на счете ирландской компании, аффилированной с супругами Мурсекаевыми. Из нее их перевели в один из люксембургских банков.

Кроме того, следствие и суд установили, что «ВИМ-Авиа» приобретала авиатопливо по завышенным ценам у аффилированных структур и уклонялась от выполнения обязательств перед контрагентами.

Таким образом сообщники, включая подсудимую Алевтину Калашникову, причинили ущерб самой авиакомпании на сумму не менее 117 млн руб., а также своим деловым партнерам.

Это отразилось на качестве услуг пассажирам, что, в свою очередь, «повлекло причинение тяжких последствий в виде длительной остановки транспорта и ущерба на сумму более 892 млн руб.», сообщили “Ъ” в Генпрокуратуре.

Отметим, что в рамках расследования дела в отношении Алевтины Калашниковой по ходатайству следствия в январе 2018 года Басманный суд Москвы наложил арест на имущество ее бывшего супруга — владельца банка «Держава» Сергея Ентца. Под обременение тогда попали 19 объектов недвижимости в Подмосковье стоимостью около 157 млн руб. В СКР посчитали, что таким образом она могла отмыть похищенные средства. Развод супругов следствие считает фиктивным, поскольку с 2001 по 2017 год, вплоть до бегства топ-менеджера за границу, они вместе с детьми проживали вместе. В случае вступления приговора в законную силу активы пойдут на погашение ущерба.

Олег Рубникович