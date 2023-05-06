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Коммерсантъ FM
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Условная посадка обеспечена

Бывший вице-президент «ВИМ-Авиа» заочно предстала перед судом в России

Мещанский райсуд столицы приступил в пятницу к рассмотрению в заочном режиме уголовного дела в отношении бывшего вице-президента авиакомпании «ВИМ-Авиа» Алевтины Калашниковой. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями, переводе валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов и незаконном получении кредита. Сама госпожа Калашникова, так же как и еще двое главных фигурантов этого дела — находящиеся в розыске бывшие совладельцы «ВИМ-Авиа» супруги Рашид и Светлана Мурсекаевы, уже несколько лет проживает в Великобритании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело о махинациях в авиакомпании «ВИМ-Авиа» было возбуждено Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России (СКР) еще 25 сентября 2017 года, а уже через два дня передано в ГСУ СКР. Основанием для вмешательства правоохранительных органов стали сначала многочисленные задержки международных и внутренних рейсов авиакомпании, вслед за которыми последовало объявление о прекращении полетов из-за финансовых проблем. В конце октября 2017 года Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов. А еще через год компанию признали банкротом.

Фигурантами этого дела помимо Алевтины Калашниковой являются бывшие гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев, бухгалтер Екатерина Пантелеева, а также совладельцы авиакомпании Рашид и Светлана Мурсекаевы. Всем им вменили в вину злоупотребление полномочиями, перевод валюты нерезидентам РФ с использованием подложных документов и незаконное получение кредита (ч. 2. ст. 201, ч. 3 ст. 193.1 и ч. 1 ст. 176 УК РФ). Доступными для следствия оказались лишь господа Кочнев и Пантелеева, которых в июне 2021 года Мещанский райсуд столицы приговорил к трем годам и восьми месяцам и трем с половиной годам соответственно. А поскольку эти сроки подсудимые успели отбыть под арестом в СИЗО, то их освободили прямо в зале суда.

Основные фигуранты дела сейчас проживают в Великобритании. А Алевтина Калашникова вылетела в Турцию буквально за несколько часов до проведения у нее обыска. В декабре 2017 года ее объявили в международный розыск. На запрос Генпрокуратуры об экстрадиции госпожи Калашниковой Вестминстерский магистратский суд Лондона ответил отказом.

В итоге рассматривать уголовное дело в отношении нее Мещанский райсуд начал в заочном режиме. Как следует из материалов дела, с помощью Александра Кочнева и Екатерины Пантелеевой хозяева «ВИМ-Авиа» постепенно превратили ее в своего рода финансовую пирамиду. Так, в 2015–2017 годах они фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, которые выводились из «ВИМ-Авиа» на счета зарубежных компаний под фиктивные контракты. В частности, именно таким образом в 2016 году ими было украдено порядка 1,6 млрд руб., которые авиакомпания получила в Абсолют-банке на приобретение двигателей для самолетов. Кредит так и не был возвращен, но при этом более $9 млн по фиктивным договорам купли-продажи авиационной техники оказались на счете ирландской компании, аффилированной с супругами Мурсекаевыми. Оттуда они перекочевали в один из люксембургских банков.

Кроме того, следователи установили, что «ВИМ-Авиа» закупала авиатопливо по завышенным ценам у аффилированных структур.

В конце концов все эти махинации привели к тому, что к сентябрю 2017 года убытки компании превысили 2,5 млрд руб. и она прекратила существование.

Отметим, что в рамках расследования выделенного уголовного дела в отношении Алевтины Калашниковой по ходатайству следствия в январе 2018 года Басманный райсуд Москвы наложил арест на имущество ее бывшего супруга — владельца банка «Держава» Сергея Ентца. Под обременение попали 19 объектов недвижимости (в основном земельные участки в Одинцовском и Можайском районах Московской области) стоимостью порядка 157 млн руб. В СКР полагают, что приобретенную на незаконно полученные средства недвижимость бывший вице-президент «ВИМ-Авиа» Калашникова умышленно оформляла на своего мужа, чтобы избежать ее ареста. Развод супругов следствие считает фиктивным, поскольку с 2001 по 2017 год, вплоть до бегства топ-менеджера за границу, они вместе со своими детьми проживали в одной квартире. В случае обвинительного приговора активы пойдут на погашение ущерба.

Адвокат Алевтины Калашниковой заявил “Ъ”, что без согласования со своей подзащитной комментировать выдвинутые против нее обвинения не готов.

Олег Рубникович

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