Уход от налогов признали аморальным

Суд признал уход от налогов аморальным. В Ульяновской области отменили сделку с использованием известной незаконной схемы «с бумажным НДС». Суть в том, что компании оформляют фиктивные контракты с фирмами-однодневками. На бумаге товар якобы поставляется, а покупатель получает счет-фактуру и заявляет налоговый вычет. На деле ни поставки, ни оплаты не происходит — все ограничивается документами. Новшество в том, что сумму сделки взыскали в доход государства. А действия участников признали противоречащими нравственности.

На этот счет в Гражданском кодексе есть специальная статья. О том, когда она обычно применяется, рассказывает управляющий партнер юридической фирмы BMS Алексей Матюхов: «Изначально данная статья, конечно же, предусматривала работу не столько с налоговыми или с санкционными историями, сколько со сделками, которые противоречат нормам морали, но при этом могут формально не подходить под другие основания оспаривания. Или же другие основания оспаривания являются проблематичными для доказывания. Основное преимущество, которое предоставляет использование этой статьи, — это возможность обращения в доход государства имущества ответчика.

Традиционно под аморальными понимаются сделки, формально связанные с предпринимательской деятельностью, но в случаях, когда предметом предпринимательства является та же самая торговля оружием, детьми, органами, то есть то, что априори выходит за рамки социальных норм. Если говорить про конфликты, связанные с неуплатой НДС или какие-то имущественные споры, применение подобной статьи, безусловно, редкость, скорее исключение из правил».

Подобные аргументы использовались в спорах о контрсанкциях и возврате активов за рубеж. Например, когда прокуратура признала аморальным перевод денег структурами Ikea весной 2024 года. Потенциал для расширения трактовки у статьи фактически безграничный, считает партнер юридической фирмы Orlova/Ermolenko Александр Ермоленко: «Эта статья пришла еще из советского Гражданского кодекса. Если стороны что-то такое начнут делать, это будет безобразие. Эту статью записали, и она все это время с нами жила, как вирусы в организме. А потом как-то складывается ситуация, появляется удобная питательная среда для них, а вирус начинает пожирать организм. С этой статьей как раз главная проблема в том, что она не новая, но судебная практика может дать ей новую жизнь.

Попытались это сделать в деле Ikea с уходящими иностранцами. Попытка делать это с НДС, налоги — это же святое дело. Даже самые правовые государства, самые независимые суды за неуплату налогов карают без поблажек. А мы-то чем хуже? Ничем. На налогах это хорошо могло бы играть, но проблема здесь в том, что это слишком неопределенная норма, ящик Пандоры. Вы спрашиваете, куда ее можно применить, да куда угодно. Про любую сделку можно сказать, что она противна основам правопорядка, если только стороны заранее не вкладывали в нее тот смысл, который в Гражданском кодексе изначально прописан».

По данным ФНС, из всех операций с вычетами НДС каждая сотая использует незаконную схему. В 2021 году такие махинации обошлись бюджету в 1 трлн руб.

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Илья Сизов