Путин предложил привлекать участников СВО к работе в муниципалитетах

Президент России Владимир Путин призвал активно привлекать участников военной операции на Украине к работе на всех уровнях власти, в том числе в муниципалитетах. Он добавил, что работа в органах местного самоуправления — важнейшая для государства миссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они люди сильные, надежные»,— сказал Владимир Путин на церемонии вручения премии для муниципальных служащих «Служение» (цитата по «РИА Новости»).

Как добавил президент, самые эффективные управленцы должны появляться именно на муниципальном уровне, поскольку они ближе всего к людям. Он также сказал, что местное самоуправление несет вклад в достижение национальных целей России.

В январе 2024 года Владимир Путин уже призывал привлекать участников военной операции к работе в муниципальных органах власти. Тогда президент объяснял, что у людей, прошедших через боевые действия, по-другому выстраиваются жизненные приоритеты и ценности.