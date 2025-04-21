Путин подписал закон, ужесточающий поступление в вуз после колледжа

Президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении правил поступления в вуз после обучения в колледже. Документ запрещает выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, если по выбранному направлению они ранее не учились в среднем специальном учебном заведении. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По действующим правилам выпускники могут поступить в вуз без ЕГЭ по внутренним экзаменам, установленным самими высшими учебными заведениями. Также абитуриент может комбинировать экзамены — часть сдать в формате ЕГЭ, а другую часть — в вузе.

Поправки к закону «Об образовании» были приняты Госдумой во втором и третьем чтениях 8 апреля. На рассмотрение их внесли депутаты из комитетов по науке и высшему образованию и по просвещению. Авторы указывали, что принятие инициативы повысит качество знаний и мотивацию поступающих, которые не смогут использовать обучение в колледжах как «вариант обхода ЕГЭ» для поступления в высшие учебные заведения.

Полина Мотызлевская