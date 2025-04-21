Продажу квартир превратят в реалити-шоу

В мире недвижимости, где каждый клиент является трофеем, риэлторов часто воспринимают как стратегов, готовых на все ради заключения сделки. Но профессионалы рынка стремятся не только к прибыли, но и к признанию своего мастерства. И для таких экспертов в Челябинске стартует уникальное реалити-шоу «Гонка агентств», организованное ПАО АПРИ.



Ведущие риэлторские агентства города семь недель будут соревноваться за звание лучшего, демонстрируя навыки продаж, понимание потребностей клиентов и тонкостей заключения сделок. Победитель получит главный приз — 1 млн руб. дополнительной комиссии и статус лидера рынка недвижимости Челябинска.

ПАО АПРИ — ведущий девелопер Челябинской области, специализирующийся на реализации проектов комплексного освоения территорий с 2014 года. Компания занимает лидирующие позиции по объему возводимого жилья в регионе. Среди знаковых проектов компании — «Твоя Привилегия», «Притяжение», «Парковый Премиум» и «Грани», отличающиеся современным дизайном, продуманной инфраструктурой и высоким качеством строительства.

Участники будут получать задания, направленные на оценку ключевых компетенций в сфере недвижимости. Например, они будут проводить экскурсии по ЖК для потенциальных покупателей, делать фотосессии для объектов, демонстрировать знания о технологиях строительства, ипотечных программах, работать с премиум сегментом. Каждое испытание станет отдельным эпизодом реалити-шоу, чтобы зрители смогли понаблюдать за процессом и оценить экспертность риелторов.

Победителем станет риелтор, заключивший наибольшее количество сделок за семь недель. Однако, чтобы претендовать на главный выигрыш, агентство должно совершить не менее 15 продаж. На время проведения шоу комиссия риэлторам повышается до 4%, что гарантирует участникам выгодные условия и дополнительную мотивацию.

Победители получат рекламный бюджет на продвижение объектов застройщика — 150 тыс. руб., бесплатное такси для клиентов на месяц, увеличенные скидки на квартиры.

Следите за трансляциями на официальных ресурсах ПАО АПРИ и смотрите, как риелторы Челябинска борются за титул лучших! Правила участия в разработке и будут опубликованы отдельно, следите за новостями.

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