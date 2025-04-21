Трое сочинцев предстанут перед судом за подпольное казино

Следственный отдел по Центральному району Сочи завершил расследование уголовного дела против трех местных жителей в возрасте от 37 до 43 лет, обвиняемых в организации нелегальных азартных игр группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации следствия, в январе 2023 года 37-летний фигурант сформировал преступную группу из трех человек для проведения незаконных азартных игр в Сочи. Главарь распределил обязанности между соучастниками: сам координировал деятельность, привлекал игроков и распределял доходы, а 43-летний сообщник по его указанию подобрал помещение для игорного заведения.

Участники группы принимали ставки, следили за игровым процессом, обменивали деньги на фишки, фиксировали результаты и выплачивали выигрыши клиентам. Подпольное казино функционировало в арендованном помещении на улице Макаренко год, пока в январе 2024 года его не закрыли правоохранительные органы.

При осмотре места происшествия изъяты денежные средства, мобильные телефоны, игровое сукно, карты и фишки. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Сочи.

Собранные доказательства позволили направить дело с утвержденным обвинительным заключением в суд. Обвиняемым инкриминируется нарушение ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр организованной группой).

Мария Удовик