В Аргентине объявят траур в связи со смертью папы римского

Президент Аргентины Хавьер Милей объявит недельный траур в связи со смертью папы римского Франциска, уроженца Буэнос-Айреса. Об этом сообщил официальный представитель президента Мануэль Адорни в социальной сети Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matias Baglietto / Reuters Фото: Matias Baglietto / Reuters

Также трехдневный траур в связи со смертью папы римского объявят в Испании. Понтифик умер сегодня, 21 апреля, в возрасте 88 лет.

Франциск (в миру — Хорхе Марио Бергольо) был избран папой римским в 2013 году. Он стал первым понтификом из Латинской Америки и первым неевропейцем на Святом престоле за более чем 1200 лет.

В феврале 2025 года Франциска госпитализировали с бронхитом, он месяц провел в больнице с двусторонней пневмонией. Последний раз папа римский обратился к верующим вчера, 20 апреля, в честь Пасхи. По данным итальянских СМИ, причиной его смерти мог стать инсульт.