«Стало куда сложнее отслеживать продуктивность сотрудников»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как работать на шести работах и делегировать обязанности другим специалистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Мультиджобинг стал способом повышения зарплаты. Американский айтишник, который не стал раскрывать свою реальную личность, но назвался именем Харрисон, рассказал, как устроился сразу на шесть работ. Все началось в 2018-м, QA-инженер начал совмещать две удаленные работы. А в период пандемии понял, что возможностей устроиться удаленно стало намного больше, так он взял третий и четвертый проект. Впоследствии работы стало слишком много, и Харрисон проявил находчивость. Он нашел специалистов на фриланс-платформе Upwork и нанял работников из разных стран. Теперь у IT-эксперта целый бизнес, официально он трудоустроен сам, но делегирует задачи за плату профессионалам из США, Канады, Индии и Пакистана, сообщил Business Insider.

В результате 50-летний мужчина управляет шестью позициями в разных компаниях и планирует заработать $800 тыс. по итогам 2025 года, это почти 65 млн руб. В 2023 году он заработал $470 тыс., из которых $320 тыс. остались в чистом доходе после всех расходов. Он использует удаленный доступ, VPN и другие цифровые инструменты, чтобы скрывать, что работает сразу в нескольких местах.

Топ-менеджеры тем временем считают мультиджобинг одной из важных проблем современного рынка труда. Феномен, когда сотрудники совмещали несколько работ, существовал и прежде, но теперь стало куда сложнее отслеживать продуктивность. На российском рынке как минимум популярен структурированный гибрид — компромисс между удаленкой и классической работой в офисе, когда показываться лично нужно пару-тройку раз в неделю. Бизнес контролирует удаленщиков через софт, который отслеживает, в каких программах сидит человек на протяжении дня. Если возникают отклонения, супервайзеры задают вопросы о текущих задачах.

И все же, например, основатель LinkedIn Рид Хоффман считает, что к 2034 году офисная работа будет редкостью, а удаленка останется нормой. Здесь я скорее соглашусь, каждый второй работодатель требует навык применения умных чат-ботов, эпоха взрывного роста искусственного интеллекта обязательно оставит след.

Яна Лубнина