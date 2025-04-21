«Сейчас только бело-голубые могут отобрать очки у "Зенита"»

Тройка лидеров после 25-го тура Российской премьер-лиги не изменилась. Первую строчку по-прежнему занимает «Краснодар». На два очка отстает «Зенит», и на пять — «Спартак». Главной неожиданностью тура стала осечка ЦСКА на своем поле. Армейцы сыграли вничью с самарским клубом «Крылья Советов» (1:1). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матч ЦСКА—«Крылья Советов» завершал программу тура, и казалось, проблем у команды Марко Николича не возникнет. Когда во втором тайме мяч влетел в ворота гостей, это было логичным развитием событий. Но практически сразу после этого в своей штрафной правила нарушил Виллиан Роша. Нападающий «Крыльев» Иван Сергеев при исполнении пенальти не оставил вратарю хозяев Игорю Акинфееву ни одного шанса.

В концовке моменты для взятия ворот были у обеих команд, но финальный свисток зафиксировал ничью — 1:1. Армейцы все равно остались на четвертом месте, но теперь отстают от «Спартака» на два очка. 26 апреля команде Марко Николича предстоит очная встреча с красно-белыми. Но, похоже, мечтам некоторых армейских поклонников о золоте теперь не суждено сбыться.

Остальные лидеры РПЛ свои очки забрали, правда, не без приключений. «Спартак» пропустил два мяча от «Акрона», но в итоге взял верх (3:2). «Краснодар» решил вопрос с «Ахматом» только ближе к концу, выиграв (3:1). Даже «Зенит» мучился с «Химками». Причем подмосковный клуб, где игрокам давно не платят зарплату, выглядел очень неплохо, хотя и уступил (0:1).

Однако без скандала не обошлось. Арбитр встречи Павел Шадыханов не увидел, как Вильмар Барриос открытыми шипами врезался в ногу полузащитника «Химок» Лукасу Вере. Фол почти на красную карточку был настолько очевиден, что ахнули все. В студии телеканала «Матч! Премьер» эксперты Александр Григорян и Алесей Гасилин искренне удивлялись тому, что произошло.

Ответ на вопрос, почему вдруг ослеп арбитр Шадыханов, можно получить, посмотрев статистку Барриоса. Подчеркну, одного из ключевых игроков «Зенита». Если бы он получил еще одну желтую каточку, то пропускал бы следующий матч — то есть противостояние с «Динамо». А сейчас только бело-голубые могут отобрать очки у «Зенита». Об том говорил даже футбольный эксперт Андрей Аршавин: «Ключевой матч. Если с "Динамо" будет победа, то "Зенит" докатит без потери очков».

После такой ошибки в пользу «Зенита» за работой судей в матчах с участием самого богатого клуба страны теперь наверняка будут следить очень внимательно. Но изменит ли это ситуацию с судейством? Вопрос риторический, ведь даже за чудовищные ошибки «людей в черном» в нашей реальности жестко не наказывают.

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Владимир Осипов