«Химки» проиграли не по долгам

«Зенит» после 25-го тура остался ближайшим преследователем лидирующего в чемпионате России «Краснодара». Но домашняя победа над находящимися в подвале и переживающими глубокий финансовый кризис «Химками» досталась ему с громадным трудом. Петербуржцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу, забитому в первом тайме Лусиано Гонду. ЦСКА выпал из топ-тройки, сыграв дома вничью — 1:1 — с «Крыльями Советов», еще одной командой, борющейся за выживание в элите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сломить сопротивление «Химок» «Зениту» удалось во многом благодаря острой игре Максима Глушенкова (с мячом)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Сломить сопротивление «Химок» «Зениту» удалось во многом благодаря острой игре Максима Глушенкова (с мячом)

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Многим, наблюдая за петербургской игрой, наверняка хотелось поискать в ней отзвуки того, что происходит сейчас с «Химками»,— всей этой драматичной истории с долгами по зарплате, с продлившейся несколько дней забастовкой основы, прерванной введением Российской премьер-лигой (РПЛ) в клубе режима внешнего управления, с бегством тренера Франка Артиги. Но поиски заставляли констатировать: на совершенно бедовую команду, которую с трудом, чтобы не портить репутацию чемпионата, заставили выйти на поле отбыть, так сказать, номер, химчане все-таки не походили. Более того, впервые в этом матче как следует громыхнуло у зенитовских ворот: стандарт, с виду безобидный, вырулил к настолько хитрому отскоку мяча от газона, что у голкипера Евгения Латышонка не было абсолютно никаких шансов его просчитать. Но все для «Зенита» обошлось. Мяч, уже вроде бы готовый нырнуть в верхний угол, лишь лизнул крестовину и ушел за пределы поля.

Потом, правда, громыхало почти все время у ворот аутсайдера. А в центре внимания все время оказывался Максим Глушенков, который весной, засверкав разными оттенками таланта, расцвел, словно пышная цветочная клумба. Он был прекрасен в том эпизоде, когда раскидал справа финтами защитников «Химок» и исполнил скидку назад, под убойный удар, Луису Энрике. Гостей выручил форвард Антон Заболотный, который прибежал на пожар в свою штрафную и лег под мяч, как ложатся под шайбу мужественные хоккейные защитники.

Глушенков был великолепен, и когда, выкрутившись из довольно непростой ситуации, сумел пробить по воротам, снова нарвавшись на химкинский блок. Но на сей раз он не помог: рикошет удобно лег на ногу Луисиано Гонду, а тот очень классно положил корпус. «Зенит» повел, однако «Химки», как ни странно, не сломались.

Магомед Адиев, назначенный на пост наставника вместо Франка Артиги, вероятно, был в восторге от бойцовских качеств и дисциплинированности доставшихся ему игроков. Во втором тайме химчане показывали, как нужно играть против соперника, если тот постоянно контролирует мяч, чтобы толк от такого контроля свести к минимуму: встречали зенитовцев аккуратно, самые опасные зоны вовремя перекрывали.

А картина на излете матча выглядела и вовсе сюрреалистичной.

Вытерпевшие чужое давление «Химки» пару минут наседали на «Зенит» так крепко, как мало кто из куда более мощных клубов: 0:1, почетный, учитывая контекст, результат, их явно не устраивал.

В компенсированное время Латышонок, перед тем как ввести мяч в игру, нарочито тщательно, не торопясь, подтягивал гетры. Похоже, зенитовцы решили, что в такой встрече не грех это время и потянуть — победа важнее имиджа. Они ее одержали и сберегли статус ближайшего преследователя находящегося на верней строчке таблицы «Краснодара». «Зенит» от краснодарцев отделяет два очка.

В трех позади него идет теперь только «Спартак». ЦСКА, который держался вровень со спартаковцами, допустил в воскресенье осечку в домашнем матче с «Крыльями Советов», соседями «Химок» в таблице. В нем за пресноватым первым таймом последовал очень лихой второй. Армейцы вышли вперед благодаря голу Секу Койты, но наслаждались преимуществом всего пару минут — до момента, в котором Виллиан Роша сбил только что появившегося на поле Владислава Шитова на линии штрафной. VAR изучил эпизод, а арбитр Павел Кукуян назначил реализованный Иваном Сергеевым пенальти. В ничью «Крылья» вцепились железной хваткой.

Преследующее квартет лидеров «Динамо» в воскресенье справилось дома с «Рубином»: по счету, 3:1,— убедительно, по игре — скорее на тоненького. В середине первого тайма соперники обменялись голами, а после этого обмена динамовцы довольно долго мучились, пытаясь нащупать способ снова выйти вперед. С задачей они справились, когда во втором тайме прострел Дмитрия Скопинцева, хоть и задел казанскую ногу, добрался до участка прямо напротив ворот, в который влетел Ярослав Гладышев, ставший автором дубля.

Но интрига умирать не собиралась. В концовке матча «Рубин» потерял своего лучшего форварда Мирлинда Даку: сфолив, он махнул рукой на арбитра Сергея Чебана и заработал вторую желтую карточку.

Однако, оставшись в меньшинстве, казанцы в компенсированное время чуть не восстановили равновесие. Валентин Вада расстреливал динамовского вратаря Андрея Лунева и угодил в стойку. А увернувшиеся от большой неприятности динамовцы ринулись в контратаку, завершенную Бителлу, сохранив не слишком большое, чтобы забыть о борьбе за медали, отставание от «Спартака» в четыре очка.

Алексей Доспехов