«Краснодар» отошел от «Зенита»

В 25-м туре чемпионата России по футболу лидирующий «Краснодар» не без труда одолел «Ахмат» — 3:1. «Зенит» тоже наверняка возьмет свои очки в матче с «Химками», так что кубанцы как минимум сохранят отрыв от петербуржцев. Сверхволевую победу над «Акроном» одержал «Спартак» — 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Благодаря этому результату красно-белые пока обошли «Зенит», заняв второе место.

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После того как «Спартак» в предыдущем туре потерпел поражение от махачкалинского «Динамо», многие уже вычеркнули его из чемпионской гонки. Действительно, на решающем отрезке чемпионата, когда буквально каждое очко на вес золота, столичный клуб допустил тогда непростительную осечку на своем поле, а ведь ранее он еще уступил «Рубину» и сыграл вничью с «Ахматом».

Красно-белые не то что исчерпали — превысили лимит потерь, и «Акрон» на выезде обязан был побеждать, чтобы хотя бы не ослабить свои позиции в борьбе за третье место с догнавшим их ЦСКА.

На этот раз главный тренер «Спартака» Деян Станкович вроде правильно настроил подопечных, и они включились с первых минут. Правда, сам сербский специалист смотрел игру с трибуны, так как пропускал ее из-за дисквалификации, причем аналогичное наказание отбывал вместе с ним его помощник Ненад Сакич, поэтому на скамейке командой руководил третий в тренерской иерархии Вадим Романов. Кроме того, перебрал желтых карточек правый защитник Даниил Денисов, но куда более неприятным было отсутствие основного вратаря Александра Максименко, получившего повреждение. Таким образом, в воротах «Спартака» дебютировал Илья Помазун.

Когда стартовый натиск москвичей поутих, экс-голкипер ЦСКА выручил их, отразив удар Дмитрия Пестрякова после подачи углового. Но вскоре его ожидало испытание пострашнее. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба драматично упал в чужой штрафной площади, завязавшись узлом с Наилем Умяровым, и бригада VAR рекомендовала арбитру Алексею Сухому назначить пенальти, хотя нарушение против лучшего бомбардира российского футбола, пожалуй, выглядело слишком легковесным. К слову, прежде в нынешнем чемпионате 11-метровые красно-белым вообще не били. Дзюба все исполнил мастерски, а потом на стандарте еще скинул мяч на Пестрякова, который забил Помазуну в ближний угол. При этом в коротком промежутке между голами Солтмурад Бакаев попал в штангу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами «Акрон» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Матч между командами «Акрон» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Матч между командами «Акрон» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Матч между командами «Акрон» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 4 Матч между командами «Акрон» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Матч между командами «Акрон» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Матч между командами «Акрон» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Матч между командами «Акрон» и «Спартак» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Опять «Спартак», как с махачкалинцами и тем же «Рубином», дал сопернику фору «плюс два». На какое-то время гости вовсе выпали в осадок, но их растормошил Маркиньос. Бразилец вывел один на один с вратарем Тео Бонгонду, который уверенно распорядился моментом, после чего еще заработал и пенальти. Уже к перерыву москвичи могли ликвидировать свой щедрый гандикап, однако их штатный пенальтист Эсекьель Барко проиграл дуэль Александру Васютину.

Во втором тайме спартаковцы все-таки сравняли счет, когда тольяттинец Алекса Джурасович красиво срезал мяч в собственные ворота, пытаясь прервать навес Бонгонды. Правда, при ничьей 2:2 красно-белые как-то задергались и если создавали что-то опасное впереди, то чаще из офсайда. Победа снова уплывала у них из рук, но в компенсированное время Сухой увидел фол со стороны хозяев на Манфреде Угальде внутри штрафной. Со второй попытки Барко все же реализовал пенальти и добыл три очка — 3:2. С 50 баллами «Спартак» даже опередил «Зенит» по дополнительным показателям, поднявшись на второе место, но петербуржцы в воскресенье должны управиться с «Химками».

Лидер Российской премьер-лиги «Краснодар» после болезненного разгрома от «Зенита» в 24-м туре сейчас принимал «Ахмат», который располагался лишь на 13-й строчке.

Кубанцам нужно было кровь из носу сохранить двухочковое преимущество над своим главным конкурентом и заодно показать, что неудача в Санкт-Петербурге не надломила их психологически.

Однако «Ахмат» для них крайне неудобный соперник. Только по ходу текущего сезона грозненцы не проиграли клубу из столицы Кубани в первом круге чемпионата, превзошли его на групповом этапе Кубка России и затем еще выбили из play-off турнира, встретившись в четвертьфинале «Пути регионов». Да и в конце прошлого первенства, когда команда Мурада Мусаева тоже сражалась за золотые медали, лишили ее драгоценных трех очков. У них с «Краснодаром» даже сложилась целая беспроигрышная серия в РПЛ из шести матчей. Да и этой весной «Ахмат» шел без поражений.

Хозяева недосчитались двух дисквалифицированных футболистов — левого защитника Лукаса Оласы и опорника Александра Черникова. Но главное, что Эдуард Сперцян и Джон Кордоба были в строю. Именно они чуть не сотворили шедевр, когда колумбиец с подачи армянского распасовщика пробил в падении через себя рядом со штангой. Впрочем, в более простой ситуации Кордоба угодил в голкипера Георгия Шелию, хотя атаковал с близкой дистанции. А вот когда угрожал Сперцян, капитану «Ахмата» пришлось вытянуться в струнку, вытаскивая мяч из нижнего угла.

Краснодарцы всем видом демонстрировали, что 1:4 с «Зенитом» никак не повлияли на их состояние, и очень хотели реабилитироваться перед своими болельщиками. Вместе с тем и грозненцы уперлись, а ближе к концу первого тайма едва не повели, когда Дарко Тодорович, добивая мяч после сейва вратаря Станислава Агкацева на Лечи Садулаеве, засадил в штангу. Зато Кордоба в ответ выдал впечатляющее соло. Форвард продавил Турпал-Али Ибишева, качнул его партнера по центру обороны Надера Гандри и жахнул под перекладину, не обращая внимания на отчаянный подкат Арсена Адамова и сократившего угол обстрела Шелию.

Но начался второй тайм, и «Ахмат» быстро восстановил равенство. Максим Самородов в контратаке прострелил с правого фланга, а Георгий Мелкадзе, освободившись от обоих центральных защитников, одним касанием решил эпизод. Хозяевам надо было начинать все заново, и Сперцян с Кордобой чуть-чуть не провернули яркий футбольный трюк, когда колумбиец попробовал поразить ворота ударом скорпиона. И пускай у него не получился этот сложный технический прием, Шелия все равно в том моменте спас гостей. Между тем кубанцам становилось все труднее и труднее генерировать голевые моменты, но им помог случай, когда Самородов, бросаясь под Сергея Петрова, немного выставил руку и задел мяч. Сперцян отличился с пенальти, и тут же он организовал атаку, которая привела к тому, что Кевин Ленини с подбора в штрафной положил третий гол. С 1:3 грозненцы уже не вернулись в игру, тем более что находились в цейтноте. А «Краснодар» с 55 очками сохранит лидерство в чемпионате, независимо от результата встречи «Зенита» и «Химок».

В другом матче субботней программы 25-го тура «Локомотив» дома разобрался с «Пари Нижним Новгородом», который с 31-й минуты действовал в меньшинстве после удаления Никиты Каккоева, сфолившего на прямую красную карточку.

Дмитрий Воробьев головой переправил мяч от штанги в сетку со стандарта, и он же ассистировал Сергею Пиняеву, нанесшему классный удар из-за штрафной. А точку поставил Артем Карпукас, когда нижегородцы любезно пустили его в штрафную. Победа 3:0 позволила железнодорожникам, у которых теперь 44 очка, перебраться с шестого места на пятое, но у московского «Динамо», отстающего на один пункт, еще есть в запасе домашняя встреча с «Рубином».

Александр Ильин