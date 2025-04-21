«Россети Тюмень» направили 9,3 млн на повышение надежности электроснабжения двух населенных пунктов в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи «Нефтеюганская – Высокий Мыс» в ХМАО-Югре, которая участвует в электроснабжении населенных пунктов Высокий Мыс и Тундрино. Стоимость работ составила 9,3 млн рублей.



На участке ЛЭП протяженностью более 9 километров энергетики переставили три опоры на новые фундаменты, каждый из которых состоит из восьми бетонных свай длиной 12 метров. Это обеспечило повышенную устойчивость конструкций, высота которых – 31 метр, а масса – более 3 тонн. Также специалисты заменили 36 изоляторов и смонтировали 24 птицезащитных устройства для сохранения биоразнообразия и снижения риска нештатных ситуаций из-за пернатых.

Трасса воздушной линии проходит по труднодоступной пойменной местности, поэтому работы шли после полного промерзания грунта. В ремонте участвовали 17 человек и 8 единиц техники, включая автокран грузоподъемностью 25 тонн и бурильно-сваебойную машину. Грузы и персонал доставляли к месту с помощью гусеничного транспортера-тягача.

«Россети Тюмень» постоянно улучшают работу электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Работы на воздушной линии 35 кВ «Нефтеюганская – Высокий Мыс» повысили надежность электроснабжения двух населенных пунктов в Сургутском районе Югры.

АО «Россети Тюмень»