Владимир Путин объявил благодарность коллективу аэропорта Уфы

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу АО «Международный аэропорт “Уфа”» (единственный акционер — правительство Башкирии) за «достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в профессиональной деятельности», следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указе.

Уфимский аэропорт является одним из лидеров среди региональных аэропортов страны по пассажиропотоку и уровню оснащенности и инфраструктуры, отметили в пресс-службе компани. Так, в 2023 году аэропорт, в частности, обслужил около 4,8 млн пассажиров, а маршрутная сеть насчитывает 65 направлений, включая свыше 40 — в города России.

Венера Хисамова