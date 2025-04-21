В Уфе завершился отопительный сезон

Сегодня в Уфе отключают отопление, сообщил в соцсетях сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

«Спасибо всем службам за слаженную работу! Городской штаб уже начинает подготовку к следующему зимнему периоду»,— отметил он.

В 2024 году отопление отключили в мае, когда «была 30-градусная жара», сообщал Ратмир Мавлиев в интервью «Ъ-Уфа». «Да, мы знали о том, что будет похолодание, но все же я решил завершить отопительный сезон, хотя ресурсники мне советовали не спешить. Но мы же понимаем, что их в первую очередь волнует прибыль, а люди будут переплачивать»,— отмечал он около года назад.

Майя Иванова