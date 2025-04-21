Михаил Хачатурян посмертно признан виновным в насилии над дочерьми

Бутырский райсуд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над своими дочерями. Напомним, что Хачатурян был убит девушками в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Хачатурян (фото 2014 года)

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru Михаил Хачатурян (фото 2014 года)

Фото: Михаил Иерусалимский / ok.ru

Решение суда означает, что теперь уголовное преследование трех сестер Хачатурян может быть прекращено, так как их действия признают самозащитой. Именно об этом говорилось в материалах прокуратуры, которая не соглашалась с выводами предварительного следствия.

В свою очередь, близкие Михаила Хачатуряна добились посмертного суда над ним, надеясь, что если суд признает его невиновным, девушки будут осуждены за убийство.

«Ъ» подробно писал об этом резонансном деле в материале «Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца».

Николай Сергеев