Уровень пиратства на рынке инженерного ПО в России за год вырос до 70%

В 2024 году уровень использования нелицензионного программного обеспечения на российском рынке инженерного ПО вырос с 65% до 70%, заявил гендиректор компании-разработчика инженерного софта «Нанософт» Андрей Серавкин. Он пояснил, что из-за санкций многие пользователи «де-факто стали пиратами», несмотря на то что ранее заплатили деньги за это ПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Серавкина, сейчас заказчики планируют переход на российский софт, однако он «не может быть одномоментным». «Я думаю, что де-юре заказчики в ближайшие несколько лет перейдут на использование инженерного ПО от российских разработчиков. Перейдут ли они на российский софт де-факто — вопрос открытый»,— пояснил он в интервью «Интерфаксу».

По данным Strategy Partners, которые привели в «Нанософте», в 2024 году рынок инженерного ПО в России вырос на 16–18%.Прогнозировалось, что этот рынок будет расти такими же темпами до 2030 года и его объем дойдет до 74 млрд руб. Как уточнил Андрей Серавкин, на сегменты стройки и машиностроения приходится большая часть объема рынка.

Как выяснил «Ъ», «Нанософт» рассматривает проведение IPO на Московской бирже в 2025 году. В компании видят публичный статус возможностью для новых партнерств, тем более что рынок ПО для проектирования за прошлый год впервые показал рост за несколько лет.

Подробности — в материале «Ъ» «Разработчики проектируют IPO».