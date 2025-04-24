Блестящая инвестиция

Золото ставит новые рекорды: впервые в истории в начале апреля его котировки поднялись выше уровня $3200 за тройскую унцию. С чем связан такой ажиотаж вокруг «золотых» активов и что будет дальше, рассказывает вице-президент — начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент — начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка Вице-президент — начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов

Фото: Предоставлено пресс-службой Газпромбанка

Стоимость золота 16 апреля достигла исторического максимума. Спотовое золото подскочило на 1,7%, до отметки $3283,63 за унцию, а фьючерсы на золото с истечением в июне достигли пика в $3299,52 за унцию. Рост котировок наблюдается с начала 2024 года. За это время цены на металл выросли более чем в полтора раза. Во многом это обусловлено закупками центробанков разных стран и ростом спроса на драгметалл со стороны частных инвесторов. По мере роста нестабильности в мире растет привлекательность золота как актива-убежища.

Меры поддержки

Долгие годы кредитные организации не слишком активно предлагали инвестиции в физическое золото широкой аудитории, хотя сам инструмент присутствует в продуктовой линейке банков уже достаточно давно. По данным финансового маркетплейса Банки.ру, еще в 2007 году около 150 банков проводили операции с драгоценными металлами: продавали слитки розничным клиентам, открывали счета без ограничений по сумме вложения.

Однако продажи в основном носили точечный характер, массовым продуктом золото не было никогда. Почему? Во-первых, если технология работы со вкладами и инвестиционными продуктами у банков была отработана годами, то как работать со слитками и продавать их, понимали немногие игроки. Кроме того, скажем честно, далеко не каждый банк мог решить проблему, как хранить и реализовывать слитки. Таким образом, золото считалось скорее прерогативой клиентов премиум-сегмента и private-banking, но никак не продуктом для широкой аудитории.

Однако в 2022 году ситуация изменилась: на фоне повышенных геополитических рисков российские инвесторы начали массово скупать золото в слитках. По итогам года спрос на данный металл увеличился в 15 раз — россияне купили более 75 т инвестиционного золота в слитках, а общий объем купленных слитков, ювелирных изделий и монет из золота в России достиг 100 т.

Такой ажиотаж неудивителен: традиционно золото считается стабильным и понятным продуктом, защитным активом во все времена. И эту «тихую гавань» стали выбирать все больше клиентов.

Популярность золота в 2022 году объяснялась во многом и дефицитом иностранной валюты — долларов и евро. Тогда министр финансов России Антон Силуанов сделал заявление, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото — идеальная альтернатива скупке долларов. Уточню, что, хотя золото покупается за рубли, его цена привязана к валютным котировкам.

Впрочем, рекламу золоту сделали не только словесные интервенции Минфина. Чтобы поддержать растущий спрос, 1 марта 2022 года государство отменило НДС в 20%, который снижал его инвестиционную привлекательность. А в июне того же года был еще отменен налог в размере 13% с прибыли при продаже золотых слитков при условии владения металлом от трех лет. Это подстегнуло спрос на золото со стороны физических лиц. В результате аффинажным заводам, которые занимаются производством золотых слитков, даже пришлось переориентироваться на более «инвестиционный» размер — менее 100 г, чтобы продукт стал доступнее широкому кругу клиентов. В течение нескольких месяцев на рынке был даже дефицит золота: спрос превышал предложение.

В итоге в то время, как на фондовом рынке бушевал шторм, обрушивший котировки бумаг, с золотом ситуация была кардинально противоположной. Цена золота, согласно данным ЦБ, в марте 2022 года выросла в полтора раза и впервые приблизилась к уровню 7500 руб. за 1 г. Такой результат еще сильнее подтолкнул банки предлагать золото как наиболее стабильный инвестиционный продукт.

С драгметаллами как с инвестпродуктами начали работать те банки, которые раньше не предлагали подобные вложения. По данным Cbonds, число кредитных организаций, которые предлагают инвестиции в драгметаллы, на начало 2025 года составляет 180 и их число неуклонно растет.

Золото в руках

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Самым востребованным продуктом сегодня остаются слитки. Их главное преимущество — это золото в физическом воплощении, которое можно хранить, перевозить, дарить, наследовать. К тому же сейчас слиток достаточно просто купить: 1 г стоит около 9 тыс. руб., а это доступно практически каждому инвестору. При должном хранении слитки не испортятся. Если необходимо, слиток можно продать в офисах банков или в ломбардах. Можно распоряжаться им по своему усмотрению — например, предоставлять в качестве залога.

Однако у этого инструмента есть и минусы. Во-первых, за металлом нужно обращаться в отделения банков, редко — приобретать онлайн. Во-вторых, слиток требует бережного хранения во избежание повреждений, поскольку деформация металла снижает его стоимость и осуществить обратный выкуп поврежденного слитка крайне сложно. Чтобы правильно хранить слиток, нужны либо домашний сейф, либо банковская ячейка, а это, безусловно, требует дополнительных затрат.

Уточню, что покупка слитков у населения организована далеко не у всех кредитных организаций, предлагающих их в продажу. Более того, далеко не во всех точках продаж данный функционал доступен.

При покупке нужно обратить внимание еще и на то, что на каждом слитке должна быть информация: индивидуальный номер слитка, его масса, проба металла, а также товарный знак изготовителя. К самому слитку всегда прилагается сертификат производителя, удостоверяющий подлинность. На нем указаны уникальный номер, совпадающий с номером на слитке, проба, масса и название завода-изготовителя. Сертификат необходимо бережно хранить, поскольку он понадобится при продаже золота.

Несмотря на все эти нюансы, не стоит забывать, что высокая доходность и понятный порядок работы делают этот инструмент альтернативой инвестиционным продуктам с низким риском.

Ценность в монетах

Еще один способ покупки золота — инвестиционные монеты. В настоящее время в России чеканка золотых и серебряных монет производится на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах. На сегодняшний день самой популярной инвестиционной монетой является золотой «Георгий Победоносец», выпускаемый номиналом в 25, 50, 100 и 200 руб. и весом соответственно 1/10, 1/4, 1/2 и 1 тройская унция.

Как и со слитками, плюсы инвестирования в монеты из драгоценных металлов очевидны: защита от инфляции и девальвации. Если сравнивать монеты, к примеру, с инвестициями в акции золотодобывающих компаний, аналитики указывают, что первый вариант более надежный. Не стоит забывать, что у компаний, как и у других эмитентов, есть определенные риски в их деятельности.

Среди возможных минусов — ограниченный размер эмиссии ЦБ объема возможных вложений в монеты. К тому же тут есть вопрос об организации хранения монет. Как и в случае со слитками, нужно думать об оборудованном сейфе или тайнике либо арендовать сейфовую ячейку в банке.

Нужно предупредить о еще одной особенности инвестиций в монеты. У монет из драгоценных металлов, как правило, более широкий спред по сравнению с биржевыми инструментами, такими как паи биржевых фондов, фьючерсы. Да и купить и продать монеты сложнее, чем паи биржевого фонда, отслеживающего цену золота.

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Купить-продать за пару кликов

С ростом спроса на драгоценные металлы банки начали все активнее предлагать счета в драгметаллах. Обезличенный металлический счет отличается своей простотой и доступностью от других способов инвестиций в металлы. Сегодня большинство крупных банков вывели данный функционал в свои мобильные приложения. Нужно купить или продать золото на счете? Пожалуйста, это можно сделать за пару кликов. Никаких визитов в отделения: клиент в режиме реального времени может совершать операции, фиксировать прибыль и выводить денежные средства.

Что касается доступности, ряд банков предлагает клиентам покупать золото на счет от 0,1 г, это эквивалентно 851 руб.

Немаловажный факт: курс покупки золота на счет ниже курса покупки слитков, так как в цену физического золота заложены затраты на производство, доставку металла, его хранение и реализацию, а со счетами подобные затраты отсутствуют. При этом некоторые банки дают возможность забрать золото со счета в виде физических слитков.

Новые конкуренты

Число банков, которые активно работают с золотом, растет, рынок меняется, и на него выходят и небанковские игроки. Это, к примеру, аффинажные заводы, которым в 2022 году разрешили продавать слитки напрямую, без посредников. В совокупности с высоким спросом эта мера привела к усилению конкуренции на рынке.

Кроме того, в 2024 году о начале продаж слитков заявила и одна из крупнейших российских ювелирных сетей, сообщив о планах развиваться на этом рынке. Продажи драгоценных металлов стали доступны на некоторых маркетплейсах. И, судя по статистике продаж на их сайтах, спрос на такие товары растет.

За счет выхода на рынок небанковских игроков возникает подмена понятий — все чаще в продаже встречаются коллекционные слитки. В глазах потребителя они ничем не отличаются от инвестиционных. Но есть важный нюанс. Коллекционные слитки — это, по сути, металл, который предназначен для удовлетворения эстетических интересов коллекционеров. Такие слитки могут иметь уникальный дизайн, ограниченные тиражи или быть частью специальных серий.

Но можно ли считать это инвестиционным инструментом? Увы, нет. Чтобы слиток считался таким, он должен соответствовать требованиям постановления правительства РФ от 15.05.2024 №604, включая условия к сопроводительному сертификату подлинности, который каждый завод предоставляет к слитку. Также должны соблюдаться маркировки и обозначения на самом металле. Только при соблюдении всех перечисленных норм слиток может быть выкуплен кредитной организацией.

Да, мы видим, что на торговых площадках периодически предлагаются так называемые коллекционные слитки, а также слитки с обозначением «ювелирный». Соответствует ли такой металл требованиям приведенного постановления и может ли в дальнейшем реализовываться как инвестиционный, вопрос открытый.

Подчеркну: выбор всегда остается за клиентом. Какой слиток выбрать — инвестиционный или коллекционный, решает покупатель. Ведь и коллекционный слиток может использоваться как подарок на память или для дальнейшей переплавки в ювелирное изделие.

Перспективные вложения

В ближайшие пару лет мы ожидаем новых игроков, оптимизации подходов к регулированию и стимуляции граждан со стороны финансовой системы в направлении инвестирования в такие консервативные продукты, как драгоценные металлы. Чем больше игроков и информации о таком виде сбережений, тем больше физических лиц будет осуществлять вложения, что само по себе станет движущей силой для развития рынка.

Строить прогнозы по стоимости золота, как и по другим инвестиционным продуктам,— задача сложная и, давайте честно, не очень благодарная. На цену золота влияет множество факторов: экономическая ситуация, инфляция, процентные ставки, а также геополитические риски. Как известно, в период геополитической нестабильности инвесторы традиционно обращаются к защитным активам, а с учетом имеющей место последовательной дедолларизации многие центральные банки мира начали активнее вкладываться в золото. Однако в текущей геополитической ситуации, когда рынок ожидает положительных изменений и стабилизации общего уровня напряженности, рост котировок будет планомерно замедляться.

По оценкам некоторых экспертов, цены на золото к концу 2025 года могут достичь и рекордных $3700 за унцию на фоне более активного, чем ожидалось, спроса на драгметалл со стороны центробанков.

Однако на долгосрочном горизонте ожидается значительная коррекция в цене на металл по мере прохождения острой фазы в истории с установлением тарифов на экспорт в международных торговых отношениях и геополитической напряженности.

Впрочем, исторически золото всегда растет в цене. Приведу для примера кейс одного из наших клиентов: за 15 лет по результатам анализа портфеля он получил среднюю годовую доходность в районе 30% за каждый год владения металлом, что существенно выше аналогичных результатов вкладов и многих инвестиционных инструментов.

Подчеркну, что за последние три года данный рынок претерпел массу регуляторных изменений, клиенты узнали про продукт. Как следствие, мы будем наблюдать планомерный рост инвестиций и в слитках, и на счета.

По данным World Gold Council, в 2024 году россияне приобрели 75,6 т золота в слитках, монетах и ювелирных изделиях — это пятый показатель в мире.

По итогам 2024 года физическое золото заняло третье место в списке самых популярных вложений. И это неудивительно, ведь золото — самый древний финансовый инструмент, переживший не один геополитический шторм и сохранивший свои позиции стабилизационного инструмента и для стран, и для их граждан. Это дает твердые основания для его дальнейшего процветания.