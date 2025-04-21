Строительство завода экоупаковки на Кубани завершат к 2030 году

Компания «Павлово-Посадский гофрокомбинат» планирует завершить создание комплекса по производству экологичной упаковки из гофрокартона в Кореновском районе Краснодарского края к 2030 году. Объем инвестиций составит 3,2 млрд руб, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на региональный департамент развития бизнеса и внешнеэкономических связей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Первоначально бюджет проекта оценивался в 4,5 млрд руб. В 2024 году инвестор получил земельный участок в аренду для создания импортозамещающего производства. Сейчас идет освоение территории и проектирование объектов.

Власти Краснодарского края анонсировали строительство безотходного и экологически чистого производства в феврале 2024 года. Предприятие будет выпускать упаковку для транспортно-логистической отрасли, пищевой промышленности и аграрного сектора.

В перспективе компания рассматривает возможность создания на Кубани промышленного парка, однако в департаменте развития бизнеса региона отметили, что говорить о конкретных шагах в этом направлении пока преждевременно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Павлово-Посадский гофрокомбинат зарегистрирован в Московской области в 2011 году. Компания специализируется на производстве гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Бенефициаром является Александр Кушнир, генеральным директором — Сергей Говоров. По итогам 2024 года чистая прибыль предприятия составила 215,4 млн руб. при выручке 10 млрд руб..

Анна Гречко