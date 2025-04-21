Краснодарский край вошел в тройку лидеров по инвестпроектам в здравоохранении

Краснодарский край вошел в тройку российских регионов — лидеров по количеству инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. Согласно исследованию электронной торговой площадки «ТендерПро» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»), в крае реализуется 3,4% от всех медицинских инвестпроектов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

В целом в Южном федеральном округе аналитики зафиксировали снижение числа таких проектов на 46,8% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма инвестиций в медицинскую сферу на юге с начала года составила 7,12 млрд руб. Большинство проектов направлены на строительство поликлиник (42,4%), больниц (28,7%), медицинских центров (8,1%) и реабилитационных учреждений (4,3%).

Лидерами по реализации инвестпроектов в здравоохранении стали Москва и Московская область (5,8% от всех проектов в РФ), Санкт-Петербург и Ленинградская область (4,2%), Краснодарский край (3,4%), Свердловская область (3,3%) и Ростовская область (2,8%).

«По итогам прошлого года количество инвестиционных проектов в секторе здравоохранения выросло в два раза по сравнению с 2023 годом. Однако сейчас мы наблюдаем, что ситуация стала резко меняться. По нашим подсчетам, за первый квартал 2025 года в России было запущено на 48,2% (146 объектов) меньше инвестпроектов, чем за аналогичный период годом ранее»,— отметила коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

Наталья Решетняк