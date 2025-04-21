Суд арестовал подозреваемых в поджоге дома имама Ростовской области

Кировский райсуд Ростова-на-Дону отправил под арест подозреваемых в поджоге дома главного имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева. Фигуранты дела — Лапин Д. В. и Коцюбинский Л. С. Они останутся под стражей по 15 июня 2025 года включительно, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ЧП случилось вечером 15 апреля: на улице Туркестанской в Ростове-на-Дону подожгли дом председателя Центрального духовного управления донских мусульман. Огонь быстро потушили, никто не пострадал. Было возбуждено дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемых задержали в тот же день. В ГУ МВД говорили, что оба мужчины в возрасте 32 и 24 лет уже привлекались к уголовной ответственности. Губернатор области Юрий Слюсарь назвал случившееся провокацией.