В Ростове неизвестные пытались поджечь дом главного имама

Вечером 15 апреля на улице Туркестанской в Ростова-на-Дону неизвестные подожгли дом председателя Центрального духовного управления донских мусульман имама-ахунда Мухаммеда Бикмаева. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухаммед Бикмаев

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Мухаммед Бикмаев

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Сейчас полиция устанавливает личности злоумышленников.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал случившееся провокацией и покушением на мир. Он позвонил имаму и выразил ему слова поддержки и солидарности, говорится в сообщении.

Мария Хоперская