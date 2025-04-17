Полиция задержала подозреваемых в поджоге дома ростовского имама

Полиция задержала двух человек, подозреваемых в попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева. Об этом передают «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МВД России заявили, что оба задержанных уже привлекались к уголовной ответственности. Один мужчина привлекался за кражу, его сообщник — за кражу и сбыт наркотиков. Мужчины в возрасте 32 и 24 лет доставлены в отделение полиции. В отношении них возбуждено дело по статье о покушении на уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).

О происшествии стало известно сегодня, 17 апреля, вечером. Пострадавших нет. Губернатор области Юрий Слюсарь назвал случившееся провокацией. Он связался с имамом и выразил ему слова поддержки и солидарности.