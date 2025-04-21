В Петербурге полиция провела рейд по «резиновым» хостелам, регистрирующим мигрантов

В Петербурге полицейские провели рейд в поисках «резиновых» хостелов. В частности, проверялись мини-отели, владельцы которых «засветились» при фиктивной регистрации мигрантов, сообщили в региональном ГУ МВД.

По одному из адресов оперативники установили факты липовой прописки иностранцев, в связи с чем правоохранителям пришлось ближе познакомиться с новым владельцем этого бизнеса. Его имя не называется, в полиции сообщили лишь, что речь идет о «53-летнем коммерсанте».

По данным главка, несмотря на то что прежние владельцы этого «предприятия» оказались под следствием, их дело продолжало жить и процветать. В обмен на 5,5 тыс. рублей в месяц здесь по-прежнему регистрировали иностранцев исключительно для прописки. После подписания уведомления о прибытии иностранных граждан «отельер» предоставлял сведения о регистрации мигрантов для их дальнейшей легализации на территории РФ, добавили в ведомстве.

«Вероятнее всего, бизнесмен-преемник повторит судьбу предыдущих владельцев и в ближайшее время окажется под следствием»,— отметили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала 15 человек по подозрению в организации канала незаконной миграции.

Дарья Астанина